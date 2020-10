Con un divertido video, Jane Fonda pide que la gente vote en las elecciones de EE.UU.

"¡Hola clase! ¡Volvemos al movimiento!". Así arranca la actriz Jane Fonda un divertido video en el que pide el voto para las inminentes elecciones de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Fonda aprovecha su clásica imagen de los ochenta para, con un toque simpático, inspirador y rodeada de famosos, hacer un llamamiento para que los estadounidenses acudan a las urnas. Enemiga declarada de Donald Trump, la actriz de 82 años no ha dudado en enfundarse un body rojo elástico con mallas negras y cinta para el pelo también roja para llamar al movimiento, en todos los sentidos.

La intérprete no está sola en el video, sino que la acompañan un puñado de famosos vestidos con ropa deportiva que también incitan a los seguidores al movimiento. Es el caso de la actriz y humorista Amy Schumer, del actor Orlando Bloom (observado entre bambalinas por su pareja, la cantante Katy Perry, que en otra imagen aparece extrayéndose leche materna con un sacaleches), la también intérprete Kerry Washington, con un look muy ochentero, o Ashley Benson dando saltos en una cama elástica.

"Necesito que estén en forma para la carrera que viene. ¡Enfóquense! Necesito que estén a tope en esta tarea. Así que preparémonos para ejercitar... ¡el derecho al voto!", dice la actriz mientras los famosos van haciendo ejercicio en la pantalla. "¡Ejerciten sus glúteos! ¡Ejerciten sus cuádriceps! ¡Pero sobre todo ejerciten su derecho al voto!", clama la protagonista de Barbarella, Bonnie & Clyde o la reciente Grace y Frankie en las imágenes.

La estética del video recuerda a aquellos VHS que dieron fama a Fonda en tantos hogares hace unas décadas, ayudando a millones de personas en todo el mundo a hacer ejercicio. En realidad, las imágenes son una mezcla de aquellas antiguas cintas y de una llamada de Zoom, donde los famosos ocupan cada uno su pequeño cuadradito de la llamada.

Jane Fonda junto a otros famosos, en una divertida campaña para concientizar sobre la importancia de ir a votar en las próximas elecciones a presidente en los Estados Unidos Crédito: https://www.instagram.com/janefonda/

"¡Registrémonos!", escribe, ya en un llamamiento electoral mucho más directo, en su perfil de Instagram, junto al video que publicado. "Nos estamos poniendo en forma para la carrera de nuestras vidas este mes de noviembre y nunca ha sido más importante ejercitar tu derecho a votar. Muchos estados cierran hoy sus registros así que no esperes", dice Fonda. En Estados Unidos hay que estar previamente registrado para poder ejercer el derecho al voto, de ahí su llamamiento, que completa con un enlace directo en su biografía donde cualquier usuario puede registrarse.

Jane Fonda es una intérprete comprometida con diversas causas, como el feminismo o la lucha contra el cambio climático. El año pasado fue detenida varias veces en Washington por manifestarse contra esa causa. "Voy a usar mi cuerpo, que es ahora en cierto modo famoso y popular por la serie que voy a hacer en el Distrito de Columbia, y vamos a tener una manifestación cada viernes", explicó, vestida con un llamativo abrigo rojo que se convirtió en símbolo de la protesta.

En cualquier caso, su lucha contra el cambio climático no estará solo enfocada a la administración que ahora comanda Donald Trump. Como ella misma dijo, esa lucha continuaría tanto si el republicano salía reelegido en 2020 como si ganaba el demócrata Joe Biden. "Ser viejo da una gran ventaja porque podés mirar atrás" y ya has visto varios presidentes, explicaba la actriz en una entrevista a finales de 2019. "Cuando no forzamos a los que están en el poder a hacer lo que tienen que hacer, pasan terribles cosas", remarcaba.

