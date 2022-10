Con expectativa por la palabra de Juan Darthés, el juicio por abuso sexual a Thelma Fardin entra en su recta final en San Pablo

escuchar

El juicio contra Juan Darthés por abuso sexual entra este jueves en la recta final, a casi 11 meses del comienzo en San Pablo y con la esperada declaración del actor, quien se manifestaría por primera vez en el proceso.

Darthés se presentará esta tarde ante la séptima sala criminal federal de San Pablo, ciudad donde reside, para responder por la acusación de abuso a la actriz Thelma Fardin en 2009, cuando ella tenía 16 años y ambos se encontraban de gira en Nicaragua como parte del elenco de Patito Feo.

La audiencia interrogatoria, último paso procesual previo a la sentencia, está prevista para las 14 horas, y según confió a LA NACION el abogado del actor, Luiz Antonio Nazareth, la tendencia es que Darthés declare y presente su versión de los hechos -aunque no está obligado a hacerlo-, para quedar luego a disposición de preguntas.

“ Esperamos que Juan diga su versión sobre la acusación. Será una audiencia en la que le darán la oportunidad de hablar y decir que son acusaciones falsas y que él es inocente ”, aseguró el letrado de Darthés.

“El objetivo será que dé su versión de los hechos, responda preguntas del juez, del ministerio público y de la defensa”, agregó Nazareth.

Será la última oportunidad para que el actor se manifieste antes de la decisión del juez Ali Mazloum, que se prevé antes de fin de año .

Tras la declaración de Darthés, la defensa del actor tendrá 30 días para presentar un informe psicológico, y tras eso se abrirá otro plazo de 30 días más para los alegatos finales. Después, será momento de la sentencia.

Las audiencias finales se reanudaron el 29 de septiembre con la declaración de dos testigos de la defensa, luego de varias maniobras dilatorias del equipo de abogados del actor.

Thelma Fardin en noviembre de 2021, tras declarar en el juicio contra Darthés

Para Fardin, el jueves marcará un paso más -y clave- hacia el punto final en un caso que comenzó cuatro años atrás, cuando hizo pública la denuncia por abuso, según confió a LA NACION su abogada, Carla Junqueira.

La actriz, de 29 años, relató la semana pasada, en una entrevista a Télam, que el último tiempo se enfermó “muy seguido” y se sintió “muy vulnerable” y “débil”, reflejos del cansancio por el alargamiento y entorpecimiento del trámite debido a maniobras de la defensa de Darthés.

La abogada de la actriz dijo, sin embargo, que Fardin llega al jueves con un nuevo vigor. “ Thelma tuvo una dosis extra de energía al saber que todo se está aproximando al final. Está fuerte ”, aseguró Junqueira, especializada en derecho internacional y de género, a este medio.

La actriz seguirá la audiencia de forma remota en Buenos Aires, desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem), en Tte. Grl. J. D. Perón 667, San Nicolás. Amnistía Internacional y Actrices Argentinas convocaron una movilización a las 13 para acompañarla.

“Thelma no busca venganza, quiere justicia”, explicó la abogada de Fardin. “ Para ella es importante una sentencia reparatoria, que el juez demuestre que se hizo justicia y que (Darthés) sea condenado. No está soñando con que vaya a prisión, no es el objetivo, sino que quede demostrado que ella pasó por una situación que no debería haber pasado y que otras mujeres no pasen por lo mismo ”, agregó Junqueira, que acompañará a la actriz en Buenos Aires.

El juicio en San Pablo empezó el 30 de noviembre de 2021, con cinco audiencias diferentes, once testigos de ambas partes, y un permanente intento de la defensa de Darthés de ganar tiempo.

Una decisión en febrero pasado anuló el juicio y llevó a que el proceso corriera riesgo de ser anulado para regresar a “fojas cero”, cuando la defensa de Darthés obtuvo una decisión favorable de una corte regional de San Pablo. Fardin se sintió “revictimizada” en ese momento, según declaró, “persiguiendo a su agresor por el mundo para conseguir justicia”.

Pero el fallo, que generó un repudio de organizaciones de mujeres de la región y enorme repercusión en Brasil y en la Argentina, fue apelado por su equipo de abogados, liderado por Junqueira y por Alberto Toron, y el mismo tribunal regional que había fallado por un reinicio del juicio en la esfera estatal revirtió su decisión.

Darthés, quien ha negado públicamente las acusaciones, nació en Brasil y se mudó a este país en 2018 tras la denuncia pública de Fardin.

Fardin hizo pública su denuncia contra Darthés en 2019

La actriz presentó la denuncia en diciembre de 2018 en Nicaragua, debido a que el delito denunciado habría sucedido en Managua, pero el caso se tramita en Brasil porque la Constitución brasileña no permite la extradición de nacionales.

El actor podría enfrentar una pena de entre seis y 18 años de cárcel, aunque tendrá la posibilidad de apelar un eventual fallo condenatorio, y sólo después del fallo de una corte revisora empezaría a cumplir pena de prisión . Para ese escenario, será clave la decisión del juez de la séptima sala criminal paulista.

Una pena inferior a 8 años de cárcel facilitaría el camino para que Darthés alcance la prescripción del delito, que llegará hacia fin de 2024, sin cumplir pena efectiva de prisión.