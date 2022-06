El refugio de Juan Darthés en Brasil: revelan imágenes del actor en su departamento de Barra de Tijuca

Mientras se reanuda el juicio en su contra por abuso sexual, Socios del espectáculo viajó a la ciudad de Río de Janeiro para buscar a Juan Darthés. Desde la puerta de su lujoso departamento en Barra de Tijuca, el ciclo de eltrece pudo captar imágenes del actor en su balcón acompañado por su familia.

Tras no perderle rastro durante todo el fin de semana, esta mañana el enviado especial a Brasil relató en vivo cómo fueron los pasos de Darthés estos días. “Acá estamos frente a la guarida de Juan Darthés, en la que se encuentra junto a su mujer y sus hijos. Están alojados desde hace un tiempo aquí frente al mar porque también tienen otro domicilio en San Pablo”, contó el cronista desde el país vecino.

“ Desde el viernes a la noche que llegamos que no para de llover, y no se lo vio salir en ningún momento ni a él ni a su familia. Cuando pudimos divisarlo en el balcón, lo vimos encapuchado dentro de su casa. Aparece de momento su mujer, el perro (…), se vio a uno de sus hijos también. Todo en el balcón del edificio ”, relató el periodista.

Mientras describía el lujoso departamento “con cuatro habitaciones y pileta” donde se hospeda el actor junto a su familia, el movilero agregó: “ Se lo nota relajado, no divisó la presencia de nosotros. Seguramente alguien ahora lo puso en sobre aviso ”.

“Es la primera vez que se muestra a Darthés en su casa, donde eligió atrincherarse desde que abandonó San Pablo. Vamos a conocer la vida que lleva hoy frente a la playa en una de las zonas más caras de Río de Janeiro”, explicó el conductor Rodrigo Lussich mientras Paula Varela revelaba los motivos que lo llevaron a dejar Argentina. “Él es ciudadano brasilero, por eso elige estar ahí. Parte de eso son las ventajas que tiene ese país, donde la pena máxima por su acusación es de 10 años. La prescripción de una denuncia de abuso sexual -que es la que pesa sobre sus espaldas- es de 12 años y no hay extradición. Por eso hoy, para él, el lugar más seguro para esperar la resolución de la justicia es Brasil”, indicó.

Mientras advertía que la justicia acaba de dictaminar que se vuelva a continuar este juicio que la defensa quiso llevar a foja cero por un tema de jurisdicción, la panelista aclaró: “ En seis meses la causa prescribe, no así en Nicaragua o en la Argentina. Falta que hable el actor y su mujer, pero están dilatando el tema para que la causa prescriba ”.

“Esta medida ya está apelada por el doctor Fernando Burlando. Dicen que puede terminar como el caso de Lula Da Silva. Es muy complicado que quede preso”, señaló Karina Iavícoli mientras el cronista ampliaba la información desde Brasil: “ Hoy es un día crucial porque el tribunal federal va a anunciar cuándo se reanuda el juicio y cuando se va a tener que presentar en el tribunal de San Pablo a declarar ”, precisó.

La palabra de Thelma Fardin

Mientras espera que Darthés sea llamado nuevamente a declarar, Thelma Fardin habló de lo que significa que esta causa se haya vuelto a reactivar. “Afortunadamente se reactivó, se volvió a la misma instancia, volvieron atrás. Es un hecho histórico porque es inusual que den marcha atrás en un tribunal. Así que estamos sorprendidas para bien. Estamos esperando fecha para las próximas audiencias y en breve un veredicto ”, expresó la actriz, que presentó el 4 de diciembre de 2018 una denuncia por abuso sexual agravado contra Juan Rafael Pacífico Dabul (tal es el nombre real de Darthés) ante la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público de Nicaragua. El 2 de agosto de 2019, la fiscalía de ese país requirió al juez del Distrito Penal de Audiencias de Managua la apertura de un proceso penal contra el actor, “por considerarlo autor directo del delito de violación agravada”.