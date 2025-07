Jennifer Aniston viajó a Europa junto al hipnotizador señalado como su flamante novio: “Gurú del amor”

El amor parece haber tocado, otra vez, la puerta de Jennifer Aniston. Luego de varias interacciones en las redes sociales y de manifestar su admiración uno por el otro, la protagonista de Friends se dejó ver el fin de semana en la isla española de Mallorca junto al hipnoterapeuta y coach de bienestar Jim Curtis.

Fue el diario inglés Daily Mail el que logró las primeras imágenes de “la novia de América” y su nueva conquista durante su viaje a Europa. Aniston y Curtis decidieron realizar una escapada playera el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos, junto al actor Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka.

Jenifer Anniston y una nueva apuesta al amor

Según las postales que trascendieron, Aniston le presentó a su flamante compañero a sus grandes amigos Bateman y a Anka. Luego, todos juntos disfrutaron de una fiesta en un yate. Esta no es la primera vez que la pareja es fotografiada junta: el mes pasado, los vieron cenando juntos en el hotel Ventana Big Sur en el norte de California.

Un ida y vuelta previo en redes

Además de una relación personal, Aniston y Curtis se siguen mutuamente en sus redes sociales. De los likes y de algunas publicaciones surgieron los rumores de una posible atracción entre ellos: la estrella de Hollywood le dio me gusta a varias de sus publicaciones. La mayoría de esos posteos tienen que ver con el poder de la “manifestación”.

La actriz también mostró su admiración por el trabajo de Curtis en varias oportunidades. En un video que compartió hace poco tiempo, la actriz utilizó uno de los consejos del hipnoterapeuta: “Repite conmigo: confío en que el amor puede ser amable, consistente y verdadero. Es seguro para mí ser visto, amado y elegido. Libero el dolor del pasado”, rezó. También recomendó uno de los libros de Curtis, Shift Quantum Manifestation Guide: A Workbook for Coding a New Consciousness, en una serie de fotos que subió en mayo.

¿Quién es Jim Curtis?

En su página web, Curtis se define como “autor, orador, coach y educador”. “Durante los últimos 25 años, mi misión ha sido transformar la salud y el bienestar del mundo”, explica, y revela que luego de años trabajando para empresas del rubro de la salud como HealthCentral and The Institute for Integrative Nutrition (IIN), decidió abrirse camino por su cuenta. Además, comenzó con las hipnorealizaciones para transformar su salud, su ansiedad y sus relaciones y que eso le permitió luego “ayudar a miles de personas a liberarse de su pasado y sus patrones para crear una realidad completamente nueva, llena de conexión, comunidad y amor”.

Curtis es conocido como “hipnoterapeuta”, “coach del bienestar” y “gurú del amor”, tiene más de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram -donde da consejos, deja frases inspiradoras y comparte el “poder de la hipnosis”-, ofrece cursos y capacitaciones y grupos de trabajo y publicó varios libros.

Un rumor falso

La última vez que relacionaron a Aniston con un hombre fue en enero de este año, luego de la asunción a la presidencia de Donald Trump. Después de aquel acto, al que Barack Obama acudió sin su esposa, Michelle Obama, volvió a sonar con fuerza el rumor de la existencia de un romance entre la actriz y el político.

En enero, circularon rumores de un supuesto romance entre Jennifer Aniston y Barack Obama

Aniston fue vinculada por primera vez con el expresidente de los Estados Unidos el año pasado. La información en ese momento surgió, según consignó el portal Daily Mail, de la revista InTouch, que en su tapa, decía: “La verdad sobre Jen y Barack”. Poco después, los presentadores de un popular podcast de cultura pop: Who? Weekly, explicaron -sin aportar pruebas- que mientras los Obama “vivían vidas separadas”, el exmandatario y la actriz mantenían un romance.

A principios de octubre del año pasado, Aniston se ocupó de negar la información. Lo hizo sentada en el living del programa de televisión Jimmy Kimmel Live!. En esa oportunidad, el conductor del show le mostró la tapa de InTouch, y la reacción de la protagonista de The Morning Show fue echarse a reír. Luego de asegurar que no se enojó por la historia, aclaró la situación con contundencia. “Es absolutamente falso”, dijo, y dio el asunto por terminado.