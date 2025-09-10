Jennifer Aniston recibió el apoyo de su nuevo novio, Jim Curtis, en el estreno de The Morning Show

Es oficial: Jennifer Aniston y su flamante novio, Jim Curtis, se mostraron juntos por primera vez en un evento. El “gurú del amor” acompañó a la estrella de Hollywood al estreno de la cuarta temporada de The Morning Show y si bien no posaron juntos sobre la alfombra roja, él en ningún momento dejó de mirar a la actriz con total admiración.

La relación de Aniston y Curtis se hizo pública en julio luego de que un paparazzi los fotografiara juntos. Ahora, la pareja viajó junta a Nueva York para participar del evento que se celebró en el Museo de Arte Moderno de la Gran Manzana.

Aniston, impecable en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show Eric Charbonneau - Getty Images North America

Billy Crudup, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Mark Duplass Eric Charbonneau - Getty Images North America

Aniston se dejó ver radiante. Para la ocasión y fiel a su estilo, eligió un elegante vestido negro y escote palabra de honor. Completó el look con el pelo lacio y suelto y unas sandalias a tono. Al momento de los flashes, lució su una enorme sonrisa mientras posaba con sus coprotagonistas: Reese Witherspoon, Billy Crudup y Mark Duplass.

Mientras los actores mostraban su complicidad frente a las cámaras, Curtis sonreía de pie a un costado. El hipnoterapeuta optó por un outfit total black compuesto por un suéter y pantalones casuales.

Quién es el hombre que conquistó a Jennifer Aniston

Jennifer Aniston y Jim Curtis, durante una escapada romántica G3/The Grosby Group

Desde que en 2005 su relación con Brad Pitt terminó, la vida sentimental de Jennifer Aniston se convirtió en un fuerte foco de interés. La estrella de Hollywood, una de las mujeres más famosas de la industria por su papel de Rachel Green en Friends, volvió a pasar por el altar diez años después junto a Justin Theroux, pero el actor de Mulholland Drive tampoco fue su príncipe azul. Hoy Aniston parece haber encontrado el amor de la mano de Jim Curtis.

Los rumores sobre un posible romance comenzaron a sonar en junio de este año cuando “la novia de América” y Curtis fueron descubiertos durante una cena íntima en el lujoso hotel Ventana Big Sur, en California. Las sospechas se incrementaron cuando decidieron realizar una escapada playera el fin de semana del 4 de julio, día de la Independencia en los Estados Unidos, junto al actor Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka.

El masaje que Curtis le dio a la estrella de Hollywood, quien parece atravesar un gran momento personal G3/The Grosby Group

Un mes después, la pareja fue fotografiada en un yate. A la actriz se la pudo ver disfrutando de un masaje en la espalda por parte de su nuevo compañero, mientras él la miraba embelesado. Según publicó la revista People, el primer contacto entre ellos se habría generado después de que la actriz de Mi novia Polly recurriera a las terapias de Curtis para poder superar su enorme miedo a volar. Hoy, cada día se muestran más cerca.

Jim Curtis tiene 50 años y en su página web se define como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Luego de trabajar durante mucho tiempo para distintas empresas de salud del mundo privado, Curtis decidió abrirse camino por su cuenta, y hoy utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo para ayudar a reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales” de sus clientes.

“Ya sea que se esté recuperando de un divorcio, un desamor, dejando atrás dinámicas tóxicas o atrayendo un amor más saludable, Jim le ayuda a liberar lo que ya no le sirve y a abrir su corazón de nuevo”, reza su sitio web. También explica que utiliza tácticas de manifestación para ayudar a sus clientes a “liberarse de viejas identidades e historias” y “adaptarse a la versión de sí mismos que atrae amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.

Curtis es conocido como “hipnoterapeuta”, “coach del bienestar” y “gurú del amor”, tiene más de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram -donde da consejos, deja frases inspiradoras y comparte el “poder de la hipnosis”-, ofrece cursos y capacitaciones y grupos de trabajo y publicó varios libros.

Dentro de sus pacientes, hay varios nombres famosos como el de la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen. En el caso de Aniston, la actriz lo sigue en Instagram y, en más de una oportunidad, ha recomendado sus libros. Respecto a su vida sentimental, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.