26 de julio de 2019 • 15:22

Habían anunciado el fin del amor. Pero al parecer, no soportaron ni un mes sin verse y ya hubo reconciliación. Así lo dicen las especulaciones que circulan sin cesar desde que, luego de la llegada de Candelaria Tinelli a Miami, donde pasa unos intensos días de verano, Luca Bonomi, su ex, aterrizara en el mismo destino.

Las pistas de una reconciliación circularon por Instagram, con una foto del hijo del dueño de Kosiuko en una moto en las calles de Miami, y estallaron cuando esta mañana, Candelaria publicó una imagen suya semidesnuda en la cama, en la que se puede ver una pierna masculina. La joven hija del conductor más famoso de la televisión argentina solo escribió en el posteo "I don't do mornings" (algo así como "no me llevo con las mañanas"). Pero fue un comentario lo que encendió todas las alertas: Luca le comentó "apa", con emojis guiñando el ojo.

Así las cosas, los seguidores de la it girl no tardaron en identificar las pistas y armar el rompecabezas: Cande y Luca se habrían dado otra oportunidad, justo cuando otra chica Tinelli y otro chico Bonomi anunciaron su noviazgo... Estamos hablando de la nueva pareja formada por Juanita y Mika, que dieron a conocer su relación también vía Instagram, con una foto de ambos en la moto de él, y un epígrafe muy contundente: "Te amo".