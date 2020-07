Con mucha nostalgia, Melanie Griffith repasó su vida romántica en imágenes

Melanie junto a Antonio Banderas, una amistad que superó el divorcio Fuente: Archivo - Crédito: EFE/Juan Herrero

Muchas celebridades utilizan Instagram para compartir momentos de felicidad, invitar a la reflexión, proponer ejercicios o incluso recetas de cocina. Pero Melanie Griffithdecidió usar esa red social para un ejercicio de nostalgia en el que repasó fragmentos de su vida romántica junto a sus parejas más importantes.

En su cuenta de Instagram, Melanie publicó tres fotos, una con Steven Bauer, otra junto a Don Johnson y una última acompañada de Antonio Banderas. En la primera de las imágenes, la actriz escribió: "Cuando estaba casada con Steven Bauer y ambos estábamos locamente enamorados. Recuerdo de 1984". Con él tuvo a su hijo Alexander Bauer, y ese matrimonio se prolongó desde 1981 hasta que formalmente quedaron divorciados en 1989.

A continuación, la segunda foto es entre Griffith y Jonson. En ese caso, ella publicó: "¡Un recuerdo mío y de DJ la primera vez que nos casamos en 1976! Yo tenía 18 y él 26. Primer amor". Inicialmente ellos contrajeron matrimonio en el año señalado por la actriz, pero a los pocos meses esa historia llegó a su final. Pero el romance tuvo revancha, y llegaron unas segundas nupcias en junio de 1989, el mismo año en el que nació la hija de ambos (y también actriz), Dakota Johnson. Ese romance llegó a su punto final en 1995.

Finalmente llega al álbum de los recuerdos Antoino Banderas. "Otro recuerdo, y último pero no por eso menos importante. Mi amor Antonio. Esta foto fue tomada en 2012, en Marbella. Besitos". El actor español y Melanie compartieron un film titulado Two Much, y allí nació el amor. En 1996, y en una boda íntima a la que solo asistieron doce personas, se casaron en Marbella, el mismo año en el que nació Stella del Carmen banderas, hija de la pareja. Ese vínculo duró casi dos décadas, hasta que se separaron en 2015. Al día de hoy, entre Melanie y Antonio hay una excelente relación.

Con esas imágenes de su pasado, Griffith repasó los momentos más importantes de su vida romántica.