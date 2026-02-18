Úrsula Corberó compartió la primera foto junto a su bebé

Úrsula Corberó y el Chino Darín atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. A solo días del nacimiento de Dante, su primer hijo, la actriz española compartió una foto inédita desde Barcelona que rápidamente se volvió viral y confirmó cómo vive sus primeras jornadas como mamá.

La protagonista de La casa de papel (Netflix) publicó en sus historias de Instagram una postal de un paseo por las calles de la ciudad con el carrito del bebé. “Hola, soy mami”, escribió al pie de la publicación emocionada por esta nueva etapa.

Úrsula Corberó presentó a su hijo en redes sociales (Foto: Instagram @ursulolita)

La noticia del embarazo se había conocido el 9 de septiembre de 2025, cuando Úrsula compartió una imagen con la que anunció que esperaba un hijo. “Esto no es IA”, escribió en aquel momento, con lo que despejó dudas y confirmó la veracidad de la foto. Fieles a su estilo reservado, los flamantes padres decidieron transitar la gestación con discreción. A pesar de su popularidad internacional, optaron por preservar la intimidad y solo mostraron algunas imágenes aisladas que reflejaban el avance del embarazo.

La tierna foto que compartió Clara Darín de Úrsula Corberó (Foto: Instagram @claradarin)

Pasados algunos días del parto, la recuperación de la actriz avanza a pasos agigantados. Según se pudo conocer a través de publicaciones compartidas tanto por Clara Darín como por Florencia Bas, la hermana y madre de Chino Darín, toda la familia se encuentra muy atenta a ella. Incluso, organizaron una salida y tuvieron una comida con amigos en la que festejaron la llegada del nuevo integrante al mundo.

Florencia Bas compartió un video de Ricardo Darín caminando junto a Úrsula Corberó

Ricardo Darín confirmó el nombre de su primer nieto

Tras el nacimiento, fue Ricardo Darín quien habló públicamente con la prensa y confirmó el nombre y el sexo del bebé. “Muy bien, por suerte muy bien. Un niño. Se llama Dante, es un nombre con mucha significancia, pero es bonito”, expresó orgulloso.

Fue ahí que los medios presentes en la clínica en Barcelona donde nació el menor le consultaron si había visto algún parecido con él o sus padres. Cauteloso como es, el intérprete respondió: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que, como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”.

Úrsula Corberó paseó por Madrid con Ricardo Darín tomada del brazo y mostró su panza de embarazo (Fuente: Instagram/@ursulolita)

Aunque Ricardo y el Chino son muy unidos como familia, el referente del cine nacional reconoció que por el momento no le dio ningún consejo a su hijo sobre la paternidad. “No hay consejo posible. Esa es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”, argumentó. Por último, contó que tanto los padres como todo el clan Darín se encuentran entusiasmados por la llegada del nuevo integrante de la familia. “Sí, están todos muy felices. Estamos todos muy felices”, cerró antes de alejarse de las cámaras.

Ricardo Darín recordó el día en que se enteró de que sería abuelo

En una reciente entrevista con El País de Uruguay, el actor aseguró que desde que se enteró de que sería abuelo está muy emocionado y hasta había adelantado que seguramente iba a llorar cuando conociera a su nieto. Según relató, él fue uno de los primeros en saber que su hijo iba a ser padre.

Ricardo Darín contó cómo se enteró de que va a ser abuelo

“Por una cuestión de prudencia, él decidió no hacerlo extensivo. Me lo contó porque estaba en un momento complicado y me pidió que charláramos para solucionar el tema logístico. De paso me dijo: ‘Preferiría que no dijeras nada hasta que esto no esté confirmado, después de los tres meses’. Y eso hice. Por supuesto que me valió que me sacaran la tarjeta roja en mi casa. Mi mujer me dijo: ‘¿Cómo no me contaste?’. Pero él me pidió por favor, ¿qué voy a hacer?“, relató.