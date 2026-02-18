El Chino Darín posó por primera vez junto a su bebé y mostró su cara

El 9 de febrero la vida del Chino Darín y Úrsula Corberó cambió para siempre con la llegada de Dante, su primer hijo. Los seguidores del argentino y la española ansiaban conocer el rostro del pequeño; sin embargo, aquello no ocurrió hasta este miércoles, cuando la actriz compartió desde sus redes sociales una foto en la que enterneció a todos.

Ursula Corberó y Chino Darín se convirtieron en padres el 9 de febrero

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 19.4 millones de seguidores, la intérprete de Tokio en La casa de papel (Netflix) publicó una instantánea en la que el actor aparece sentado, con el torso descubierto, mientras sostiene tiernamente a Dante, quien está envuelto en una manta blanca y lleva un gorrito tejido.

En la imagen, la cual parece haber sido capturada en el hospital o centro de maternidad, dado el diseño del sillón y la cuna que se ve de fondo, la artista española escribió: “Hola, papi”. Minutos más tarde, la reacción del hijo de Ricardo Darín llegó; además de replicar la fotografía en su perfil -en el que tiene 1.6 millones de seguidores- agregó tres emojis de corazones rojos.

Chino Darín y la primera foto junto a su bebé (Foto: Instagram/@ursulolita)

La actividad del Chino Darín en la red social ocurrió una semana después de que recurriera a su cuenta para desearle suerte en el parto a su pareja. “Que la fuerza te acompañe @ursulolita”, expresó en la descripción del posteo que realizó donde se la vio lucir un sweater amarillo claro que resaltó su vientre, un abrigo negro y un pañuelo oscuro cubriéndole la cabeza, foto con la que documentó la recta final de la espera de su hijo.

El posteo de Chino Darín sobre Úrsula Corberó (Fuente: Instagram/@chinodarin)

Pero esta no es la primera fotografía de Dante para el mundo digital. En las últimas horas, la artista de 36 años también mostró cómo fue el primer paseo del pequeño en Barcelona, ciudad en la que la pareja reside. “Hola, soy mami”, comentó debajo de la postal de un paseo por las calles de la ciudad con el carrito del bebé y con el Arco de Triunfo de fondo.

Por su parte, el actor de 37 años ya había expresado su felicidad en diálogo con la prensa europea. En las inmediaciones del sanatorio donde su pequeño nació, no solo reflexionó sobre los primeros días como una familia de tres, sino que contó cómo fue su maratónica corrida para estar presente en el parto.

El Chino Darín habló de su hijo Dante

“No vengo durmiendo nada en estos días. Vienen siendo unos días muy intensos. Me escapé de Buenos Aires de un rodaje en el que estoy para pegarle a la fecha del parto y la verdad que salió todo fantástico”, expresó. Acto seguido, aclaró que Corberó estaba muy bien, pero cansada. “Está tratando de recuperar un poco la energía y el sueño y, por supuesto, encargarse de la criatura. Estamos todos muy contentos, la familia y los amigos. Entiendo que todo el mundo está muy pendiente de esto y lo agradezco”, sostuvo entre risas.

“Soy muy afortunado. Pensé que no iba a poder venir y que no iba a poder estar en el parto, pero logré estar. Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, muy transformadora. Increíble”, completó.

Úrsula Corberó anunció que está embarazada (Foto: Captura Instagram/@ursulolita)

Cabe recordar que la noticia del embarazo se había conocido el 9 de septiembre de 2025, cuando Úrsula compartió una imagen con la que anunció que esperaba un hijo. “Esto no es IA”, escribió despejando las dudas al mostrarse visiblemente embarazada.