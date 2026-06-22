Con Reese Witherspoon, el elenco de Legalmente rubia se reunió por primera vez en 25 años

Reese Witherspoon tenía 25 años cuando interpretó el papel de Elle Woods, la alumna ejemplar de Harvard que lucha contra los estereotipos y el machismo hasta convertirse en una abogada de éxito en Legalmente rubia (2001). Y han sido necesarios otros 25 años para que la protagonista de esta comedia juvenil y el resto del elenco se reúnan de nuevo, esta vez para celebrar el estreno de Elle, una precuela en forma de serie que se estrena el próximo 1 de julio en Prime Video.

“Durante 25 años, tuve el privilegio de escuchar a jóvenes que se veían reflejadas en Elle Woods. Ver cómo ese legado continúa en una nueva generación es algo que nunca daré por sentado”, escribió Witherspoon el domingo en su perfil de Instagram —con 30,2 millones de seguidores—, donde compartió un video de su intervención en Elle World, un evento interactivo para fans que tuvo lugar el sábado 20 en el Hall des Lumières de Manhattan.

“Conozcamos a la Elle Woods adolescente, antes de sus andanzas para intentar encajar en Harvard. Es 1995 y Elle hace todo lo posible por mantenerse a flote en el colegio: amistades complicadas, amores prohibidos y estilismos cuestionables. Echaremos un vistazo a este episodio de su vida, que nos enseñará cómo llegó a ser la joven icónica que tanto queremos y admiramos”, se presenta esta nueva serie protagonizada por Lexi Minetree (Georgia, 25 años).

Reese Witherspoon pasó la antorcha de Elle Woods a Lexi Minetree para la precuela de Legalmente rubia, la serie que llega el 1° de julio a Prime Video Andy Kropa - Invision

“No podría estar más orgullosa de pasarle el testigo o la antorcha rosa [guiño al color predominante en el universo de Legalmente rubia] como la nueva Elle Woods”, dijo Witherspoon conteniendo las lágrimas durante el evento, donde también estuvieron presentes Jennifer Coolidge, Selma Blair, Ali Larter, Matthew Davis y Victor Garber, del reparto original. “Gracias infinitas, Reese”, escribió Minetree en la publicación de su predecesora.

Coolidge, que en el último lustro obtuvo el reconocimiento que la crítica le negó durante décadas gracias a su papel en las dos primeras temporadas de The White Lotus, puso la nota de humor a la velada. En Legalmente rubia, la actriz, de 64 años, dio vida a Paulette Bonafonté, la manicurista y amiga inseparable de la protagonista, pero, según reveló, originalmente ella tenía en mente un personaje diferente. “Me pareció divertidísimo. Tuve muchísima suerte de que me eligieran para esta película y es uno de mis trabajos favoritos de todos los tiempos, pero estúpidamente pensé que, cuando hice la audición, iba a ser Elle”, dijo entre risas durante su participación en el evento.

Witherspoon y Coolidge protagonizaron escenas memorables en la película de 2001 THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vanessa Carlton, Matthew Davis, Selma Blair, Ali Larter, Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge, Victor Garber y Hoku en el evento Elle World celebrado el sábado en Nueva York THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La noche culminó con dos actuaciones musicales sorpresa: Hoku interpretó su tema Perfect Day, que se utilizó en la secuencia inicial de la película de 2001, y Vanessa Carlton cantó A Thousand Miles, que también aparece en el film, en una secuencia en la que Elle Woods está llorando desconsoladamente en su cuarto tras la ruptura con su novio —interpretado por el actor Matthew Davis.

La nueva serie, producida por la propia Witherspoon a través de su compañía Hello Sunshine, estará ambientada en el Seattle de 1995 y contará con June Diane Raphael y Tom Everett Scott en el papel de los padres de Elle. “Interpretar a este personaje durante 25 años ha sido el mayor privilegio de mi vida, simplemente porque la gente se me acerca y me cuenta historias de cómo estudiaron Derecho gracias a ella, o le pusieron a su hija el nombre de Elle, o superaron algún desafío increíble en sus vidas gracias a ella. Ella pasó por la experiencia de sentir que todos la menospreciaban o la juzgaban, y no conozco a nadie en el mundo que no se haya sentido como un desvalido en alguna situación”, aseguró la actriz a los seguidores de la película.

Legalmente rubia fue un fenómeno de taquilla que recaudó más de 142 millones de dólares en todo el mundo, multiplicando casi por ocho su inversión inicial. En 2003, se estrenó una secuela que tuvo un éxito más moderado, con una recaudación de 124 millones de dólares. “Cómo empezó todo frente a cómo va ahora...”, escribió Witherspoon en una publicación de Instagram el pasado 24 de mayo junto a varios fotogramas de la película que ella protagonizó, comparados con fotogramas de la serie que ahora protagoniza Minetree. “Ver a Lexi Minetree meterse en la piel de Elle ha sido como cerrar el círculo”, aseguró.