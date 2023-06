Bryan Cranston anuncia que pondrá en pausa su carrera: “Lo veo como una luz de advertencia”

escuchar

Con el deseo de iniciar una nueva etapa en su vida, la estrella de Breaking Bad, Bryan Cranston, compartió recientemente cuáles son sus planes a futuro. Casi como su personaje de Walter White en la icónica serie, el actor tiene planeado dar un giro radical a su rutina en los próximos años.

En una entrevista con la revista británica GQ, el intérprete contó que tiene intenciones de retirarse por un tiempo de la actuación en 2026 y embarcarse en una aventura en un país extranjero, posiblemente en Francia. El actor prevé su salida de Hollywood para esa fecha con el objetivo de dar paso a nuevos proyectos que le permitan pasar tiempo de calidad junto a su esposa, Robin Dearden, durante al menos 6 meses.

El actor de 67 años planea cerrar su productora, vender su parte en su negocio de producción de mezcal y vivir una experiencia fuera de Estados Unidos. Cranston expresó en este sentido su deseo de restablecer la dinámica de su relación con su esposa, quien ha sido un gran apoyo para él a lo largo de su carrera.

“ Quiero cambiar el paradigma una vez más. Robin lleva los últimos 24 años de su vida apoyándome. Ella ha sido la esposa de una celebridad y ha tenido que pivotar y ajustar su vida en base a la mía. Ha vivido cosas muy positivas gracias a ello pero estamos en situación de desigualdad y yo quiero nivelar eso, ella se lo merece ”, expresó Cranston.

Durante el tiempo que planean juntos en el extranjero, la pareja tiene pensado vivir en un pequeño pueblo, sumergirse en la cultura local, aprender un nuevo idioma y explorar el arte de la cocina en el nuevo destino.

Cranston aclaró que se trata de un plan temporal que concibe como una salida completa del trabajo. Sobre ello, dijo: “ Es una pausa y no pensaré en el trabajo ni voy a atender llamadas telefónicas ”, aseguró. El actor mantiene actuales compromisos con Hollywood por su papel en la próxima película de Wes Anderson, Asteroid City, que se estrenará a mitad de este mes.

Además, el ganador del premio Emmy es parte del elenco del thriller Argylle, de Matthew Vaughn, que se lanzará más adelante. El actor también reveló sus planes para un proyecto musical, y expresó su deseo de producirlo y protagonizarlo. Hizo hincapié en su compromiso de crear algo único y especial, afirmando: “No quiero simplemente poner una capa de pintura a un castaño viejo, tengo que rasparlo hasta la madera desnuda y realmente hacer que brille”.

El actor de Braking Bad tiene pensado tomarse un descanso para renovar sus ideas

En la tarde de hoy, Cranston también quiso dejar claro a través de las redes sociales que su decisión de retirarse no será definitiva. “ Quiero aclarar las cosas: no me retiro. Lo que voy a hacer es pulsar el botón de pausa durante un año después de cumplir 70 años en 2026. ¡70! Ni siquiera estoy seguro de lo que ‘pausar’ significa completamente, pero en este momento, creo que significa que tomarme un año libre proporcionará varias cosas ”, explicó primero. Y detalló: “Ello me permitirá pasar tiempo con Robin y me permitirá ‘reiniciarme’ en mi carrera. He pasado un tiempo tan increíble durante más de dos décadas, con personajes en la televisión, películas y en el escenario, que nunca pude haber soñado. No puedo estar más agradecido por esas oportunidades. Dicho esto, siento como si me estuviese empezando a quedar sin ideas frescas sobre cómo interpretar a los personajes que me están ofreciendo. Así que explorar una experiencia de vida más expandida me dará la oportunidad de reponer mi alma y prepararme para cualquier papel de una manera más auténtica”.

Finalmente, el actor aclaró que estará “desconectado” de las redes sociales, se bajará “de la rueda del hámster de los negocios” y se sumergirá “en las novelas clásicas” que siempre” quiso leer. “Pero antes de que eso suceda, tengo algunos asuntos pendientes: varias películas de las que estoy muy orgulloso van a salir pronto, estoy produciendo algunas historias para la televisión que realmente me encantan y estoy planificando volver a Broadway. Nunca doy mi buena fortuna por sentada. Les deseo a todos lo mejor y los veré en el camino. Con amor, Bryan”, manifestó.

En la entrevista con GQ, el intérprete también se refirió a ciertos aspectos de su vida personal y compartió cómo ha sido construir 34 años de vínculo con su esposa. “ Ella y yo hemos estado yendo a terapia juntos desde antes de casarnos. Lo veo como la luz de advertencia que se apaga en tu tablero. Te está diciendo: ‘quizá quieras prestar atención a esto’. Amo a mi esposa y queremos llegar lejos, pero quiero hacerlo de una manera saludable. No quiero estar solo con ella y que vayamos los dos a un restaurante y que nadie diga una palabra”, manifestó respecto a cómo considera que seguirá creciendo su relación a futuro.

