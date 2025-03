Conan O’Brien reveló por qué Adam Sandler fue vestido con ropa deportiva a los Oscar

Horas después de haber conducido los premios Oscar, Conan O’Brien reveló cómo fue que Adam Sandler terminó apareciendo en la platea luciendo pantalones deportivos, una camisa con estampado tropical, una campera turquesa con estampa, medias blancas y zapatillas deportivas doradas.

Durante su monólogo de apertura, O’Brien llamó la atención de los presentes por el atuendo de Sandler: “Adam, ¿qué te pusiste?”, le preguntó mientras la cámara le hacía un primer plano y el resto de la audiencia se reía. “Nadie pensó en lo que llevaba puesto hasta que vos lo dijiste”, respondió el comediante, fiel a su estilo.

El look deportivo de Adam Sandler para los Oscar

“Estás vestido como un hombre que juega póker a las dos de la mañana”, le dijo al actor. “¿Sabes qué, Conan? Me gusta mi aspecto porque soy una buena persona. ¡No me importa lo que me ponga o deje de ponerme! ¿Te han ofendido tanto mis elegantes pantalones cortos de gimnasia y mi campera de jogging como para burlarte de mí delante de mis compañeros?”, le dijo Sandler a O’Brien, antes de simular que salía furioso del evento, diciéndole al público: “Todos son bienvenidos a unirse a mí para jugar un partido de básquet cinco contra cinco”. Por supuesto, este ida y vuelta entre el anfitrión del Oscar y el actor se volvió viral en las redes sociales minutos después.

Durante una charla con el medio Entertainment Tonight, el conductor explicó cómo nació esta idea que terminó llamando la atención de todos. “Adam y yo somos viejos amigos”, dijo primero al contar que lo había llamado para proponerle una participación en la apertura de los Oscar. “A él le gustó la idea, y luego me dijo que tenía otra idea que lo incluía a él vistiéndose de la manera en la que se siente más cómodo. Por supuesto que fue idea de él, porque en realidad no quería ponerse un traje ”, continuó revelando entre risas. “Su idea era muy buena, es todo crédito de él, porque Adam es el rey” , elogió así a su colega.

Conan O'Brien shares how his iconic bit with Adam Sandler at the #Oscars came to be. 🤣 pic.twitter.com/o8bPa9Qlft — Entertainment Tonight (@etnow) March 3, 2025

“Adam Sandler me representa”

La escena protagonizada por Sandle, que fue uno de los momentos más virales de la entrega de premios, no tardó en hacerse eco entre los usuarios de las redes sociales. “Yo soy Adam Sandler en mi casa criticando todos los vestidos de los Oscar”; “En los cócteles elegantes me siento Adam Sandler”; “Adam Sandler siendo más Adam Sandler que nunca. Nunca me harán odiarte” y “Adam Sandler me representa. Así me visto para juzgar vestidos en una alfombra roja”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.

La conducción de O’Brien durante los Oscar generó buena recepción del público y los críticos, que no dudaron en halagar la performance del conductor. A pesar de esto, durante su charla con ET dijo que no estaba seguro de volver a conducir la ceremonia el próximo año.

Durante su monólogo de apertura, Conan hizo varias humoradas con algunas de las películas más populares de 2024. En esa línea, el humorista hizo un chiste vinculado al film Babygirl y expresó: “En esa película, Antonio Banderas interpreta a un hombre que no sabe cómo hacer llegar al orgasmo a su mujer. Él lo describió como el rol más desafiante de su carrera”, y luego aseguró que Banderas debería haberse puesto en contacto con él.

El conductor triunfó en romper el hielo mediante un monólogo que combinó actualidad y un audaz sentido del humor, que supo tensar los límites de lo permitido sin ser irrespetuoso. Durante el resto de la ceremonia, mantuvo su lugar, con chistes muy bien puestos y de un timing perfecto, evitando ese progresivo desvanecimiento que suelen padecer los conductores del Oscar a partir de la mitad de la ceremonia. Hasta se permitió hacer algún chiste político en una entrega que se cuidó especialmente de no involucrarse en la delicada agenda geopolítica del momento.

LA NACION