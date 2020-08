La novia del conductor también contrajo coronavirus y contó cómo fueron los peores días transitando la enfermedad Crédito: Instagram: @coni_mosqueira

Hace poco más de diez días Alejandro Fantino contó que había dado positivo en el test de COVID-19 y su novia, Coni Mosqueira, también contrajo coronavirus. La modelo está en plena recuperación y le contó a sus seguidores cómo transitó la enfermedad: "Tengo 27 años, no fumo, no bebo, y así y todo este bicho me la hizo parir como nunca".

En un extenso posteo la joven detalló cada uno de los síntomas que sufrió: "Pensaba que si me lo agarraba iba a ser asintomática o que la iba a pasar como una gripe normal. Pero no". En la publicación mostró cuatro fotos que resumen sus días de aislamiento junto al conductor, y continuó su relato: "Fue la semana más dura que me tocó vivir".

"Tuve dolor de cabeza y dolores corporales como nunca tuve antes. Dolores en músculos que ni siquiera sabía que existían", remarcó, y detalló lo decaída que se sintió: "Me dolían las cervicales, la espalda, la nuca, el ciático, la cintura, las costillas, las piernas, los ojos, tanto que no soportaba ni la pantalla del celular, ni la tele, ni la misma luz del velador".

Aclaró que no tuvo fiebre en ningún momento, pero sí mucho cansancio y agotamiento extremo. "Cuando leés la palabra 'detectable' en el análisis, uno piensa que no será nada, que va a pasar, pero me asusté muchísimo cuando empecé a sentir los síntomas", expresó.

"Saber que tenés adentro tuyo el virus que tiene atemorizado a todo el mundo y que mató a tanta gente, y la incertidumbre de no saber cómo puede reaccionar en tu cuerpo, es terrible", sentenció. Y trató de enviar un mensaje concientizador para los que subestiman la enfermedad: "No tengo ninguna complicación preexistente; me alimento sano; hago deporte; soy joven; tengo 27 años; no fumo; no bebo, y así y todo, este bicho me la hizo parir como nunca".

Fantino le comentó el posteo y le escribió un romántico mensaje: "Todo por delante para vivir una vida hermosa, virtuosa, llena de amor y de energía, de esa linda que tirás para todos lados bombón hermosa. ¡Vamos con todo!".

La modelo y el conductor de Animales sueltos están en pareja hace casi dos años, y ya apostaron a la convivencia. Mosqueira contó que siguen recuperándose juntos, y reveló que hoy tuvo nuevo síntoma: la pérdida del olfato. En este sentido, aseguró que se aferra a los buenos deseos de quienes le mandan fuerzas a través de las redes.