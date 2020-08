Coronavirus: La novia de Alejandro Fantino, Coni Mosqueira, también dio positivo

Dos días después de que Alejandro Fantino revelara que tiene coronavirus, su novia, Coni Mosqueira, anunció a través de un mensaje publicado en Instagram que el hisopado que se realizó en las últimas horas dio Covid positivo.

"Hola a todos. Quiero contarles que me entregaron los resultados esta madrugada y también di positivo por Covid", escribió en la red social. "Estoy muy bien, sin síntomas, aislada como corresponde y siguiendo las indicaciones de mi médico. ¡Ojalá esto pase pronto y rápido!", agregó.

La modelo aprovechó el posteo para agradecer a todos los que se preocuparon por ella, y para contarle a sus seguidores cómo se siente en este momento. "Gracias a todos por preocuparse. Hay que meterle energía de la buena, pensar en positivo, y si Dios quiere, en días ya de nuevo a full. Gracias por sus mensajes, ayudan mucho. Es una enfermedad que asusta y cada cosa buena que a uno le llega mejora el ánimo. Gracias y más gracias. Cuídense mucho".

El sábado por la noche, a través de un video, Fantino contó que después de sentir cierto malestar físico se realizó la prueba para ver si tenía coronavirus, obteniendo un resultado positivo. Si bien el periodista se aisló automáticamente dentro de su casa, su pareja no pudo evitar contagiarse.

"Acá estoy, perfecto, bien. No tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos, pero soy positivo. Ahora durante unos días, hasta que se me pase, que espero que sea pronto, será momento de cuidarme, aislado, solito. Me tiran la comida por debajo de la puerta como en el penal 14, pero estoy bien, cuidado por mi médico, aisladito y esperando que esto pase", reveló el conductor de Fantino a la tarde con calma, sin perder la sonrisa. "Esto nos puede pasar, lamentablemente, por más que uno se cuide y esté laburando. Y me pasó. Justo ayer lo hablábamos al aire", reflexionó.

Como consecuencia de esto, Fantino no podrá conducir el programa que lleva adelante todas las tardes por América. En su reemplazo estará Horacio Cabak, quien a partir de hoy se pondrá al frente del ciclo hasta el 24 de agosto, día en el que está programado el regreso del conductor.