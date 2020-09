Anamá Ferreyra recordó a su amiga Elsa Serrano en Intrusos

La noticia de la muerte de Elsa Serrano conmocionó a todo el mundo de la moda y del espectáculo. La diseñadora, ícono de la moda en los 90, murió a los 73 años por asfixia tras un incendio en su departamento del barrio de Retiro. Este mediodía, sus amigos Anamá Ferreira, Miguel Romano, Evelyn Scheidl y Valeria Mazza recordaron a la modista y revivieron detalles de su época de trabajo juntos.

"No merecía una muerte así"

"Estoy shockeada. La conocí en el '76 cuando llegue a la Argentina. Empecé a trabajar con ella en sus desfiles e íbamos por todo el interior (.) La conocí por intermedio de Héctor Vidal Rivas que organizaba sus desfiles de alta costura", relató Anamá Ferreira en Intrusos sobre sus comienzos al lado de Serrano.

Mientras la define como "una mujer muy trabajadora", la exmodelo contó cómo era trabajar con ella: "Nunca vi a nadie trabajar como ella. A las 6 de la mañana ya estaba en su taller, cortando, diseñando. Su desfile era el más importante, el que cerraba la temporada. Y ella estaba en todos los detalles. Era una profesional".

Su nombre siempre estuvo vinculado con el poder durante la década del 90, ya que fue la encargada de vestir a Zulemita Menem cuando oficiaba como primera dama acompañando a su padre Carlos Saúl Menem, por entonces presidente de la Nación. "Zulemita era muy chica y tenía que representar al país en todo el mundo. Siempre fue muy correcta", comentó y enseguida hizo referencia a las denuncias hacia ella por una deuda de casi cuatro millones de dólares. "Elsa quedó herida económicamente. Imaginate la cantidad de plata que fue hacerle vestidos para la mañana, la tarde, la noche, para viajar en avión, para las reuniones. Millones de dólares y nunca cobró", advirtió.

Mientras asegura que la modista perdió todo con la crisis de 2001, aclaró que siempre fue muy generosa y trato de salir adelante. "Ella te probaba los vestidos, te esperaba en su Maison y por ahí de tanto trabajo te daba turno a la 1 de la mañana", reveló al tiempo que comentó que la última vez que habló con ella fue antes de la pandemia, cuando Serrano la llamó para pedirle unas modelos para ir al programa de Marcela Tinayre.

Por último, Anamá confesó que lo que más le duele es que haya muerto de esa manera. "Estoy muy triste porque no merecía una muerte así. Anoche cuando nos enteramos no podíamos dormir. Aparte en plena pandemia no se puede despedir, ¿cómo no vamos a despedir a una mujer como ella?", concluyó, entre lágrimas.

"Era una grande"

"Estoy totalmente conmovido porque me desperté a las 5 de la mañana y me enteré por el noticiero. Mi carrera comenzó a su lado, yo peinando a Susana Giménez y ella vistiéndola, en Canal 7. Era una mujer maravillosa, muy trabajadora. Tenía un taller con 20 modistas; era una grande", expresó Miguel Romano desde su atelier en el ciclo de América.

Sin embargo, asistir a Susana no fue lo único que el peluquero de las estrellas compartió con Serrano. Ambos hicieron un gran equipo asistiendo a Zulemita Menem como primera dama. "He vivido con ella los dos mandatos de Menem, fueron casi 10 años. Hemos viajado por el mundo con Zulemita. Siempre la vistió impecable. Ella era como una madre para Zulemita, hacia todo", señaló conmovido.

Luego, Romano aseguró que su separación marcó un antes y un después en su vida. "Le han pasado muchas cosas en la vida. Cuando se separó empezó a caer anímicamente. Quedarse sola en el negocio también, fue cuando tuvo un problema con su hermana que le dirigía la Maison y se quedo sola", reveló.Y al igual que Anamá, el estilista opinó: "Es una muerte muy fea; me hizo muy mal. La manera en que murió es una cosa muy cruel, ningún ser humano merece morir así. Me dio mucha lástima".

"Elsa tenia muchos proyectos"

"Todavía no me cayó la ficha, es una tristeza muy grande. Tuve el privilegio de pasar esos vestidos hermosos en esos desfiles tan icónicos", señaló Evelyn Scheidl, íntima amiga de la diseñadora. Mientras aseguró que estaban siempre en contacto, desmintió que Serrano estuviera deprimida. "Veníamos hablando en toda la cuarentena, ella estaba muy sola. No estaba deprimida, le pasaba lo mismo que a todos los que estamos encerrados", advirtió.

En cuanto a cómo se enteró de la noticia, la exmodelo aseguró que fue a través de Mario Massaccesi, periodista de eltrece. "Cuando me dijo que el incendio era en el piso de ella casi me muero. Yo la llamaba y nada. Cuando me llama su hija, le mando el informe de la policía y le agarra un ataque. Se fue directo para el departamento y ahí se enteró de todo. Es una verdadera tragedia. Uno saca conclusiones y piensa si se durmió, si se asfixió y no sintió nada", comentó haciendo hipótesis sobre por qué su amiga no pudo escapar.

Mientras recordaba las cenas en las que les cocinaba pastas y los viajes que compartieron juntas, Scheidl reveló los planes que la modista tenía en mente. "Quedaron muchas cosas en el tintero. Ella tenía muchos proyectos, quería hacer una muestra de cien trajes. Quería juntarnos a todas las modelos de los 80 y 90 y volvernos a subir a la pasarela", indicó.