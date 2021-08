Conocé a Leni, la hija de Heidi Klum que sigue sus pasos en el modelaje

Heidi Klum está muy orgullosa de su hija mayor, Leni, quien decidió seguir sus pasos en el mundo del modelaje. La adolescente, de 17 años, debutó esta semana en la pasarela nada más y nada menos que durante el Dolce & Gabbana Alta Moda, un evento que la marca italiana organizó en Venecia.

“La vengo ayudando con los tratos que hace y sé que tiene muchas cosas en proyecto”, revelaba hace un tiempo la modelo al hablar de su primogénita, que a su corta edad ya fue tapa de la edición alemana de Vogue, junto a su madre, y de la revista Glamour Germany.

Leni nació el 4 de mayo de 2004 en Nueva York, fruto de la relación entre Klum y el empresario italiano de la Fórmula 1 Flavio Briatore. Sus padres terminaron el breve noviazgo que mantuvieron antes de que ella naciera, y la pequeña no fue reconocida por su papá biológico. Años más tarde, la niña fue adoptada legalmente por el hombre que la crió desde que era tan solo un bebé, el cantante Seal, con quien la modelo alemana estuvo casada durante nueve años.

“El trámite no hace a Leni más o menos hija mía de lo que ella era”, decía el músico cuando se conoció que el proceso de adopción había finalizado. “Solo significa que tanto Heidi como yo queríamos que ella tenga el mismo apellido que todos. Era por Leni. Yo no quería que ella se sintiera diferente, porque sé lo que es ser un ‘hijastro’, y no tenía ganas que mi niña sienta esa dinámica”, agregaba sobre la pequeña, que por entonces tenía 5 años.

Leni Klum, la hija adolescente de Heidi Klum y Seal The Grosby Group

A pesar de que es reconocida como Leni Klum, nombre con el que decidió lanzar su carrera, en su documento figura que se llama Helene Boshoven Samuel. La adolescente es la mayor de cuatro hermanos: Henry, de 15 años, Johan, de 14 y Lou, de 11, los niños que nacieron del matrimonio entre Klum y Seal. “Sé que no siempre ha sido fácil para mi hija”, escribió la modelo cuando presentó la primera tapa de Vogue protagonizada por su pequeña. “Nunca tuviste la posibilidad de crecer de manera ‘normal’. Pero... ¿qué es lo normal? Crecer con tres padres diferentes probablemente no lo sea”, explicaba.

“Tenés el don de sacar lo mejor de cada situación. Y me gustaría decir: nada te lastima, al contrario. Sos una joven mujer que pelea por sus metas y, mucho más importante, sos un maravilloso ser humano con el corazón siempre en el lugar adecuado”, añadía en el posteo.

Heidi Klum junto a sus cuatro hijos: Leni, de 17 años; Henry, de 15; Johan, de 14 y Lou, de 11 The Grosby Group

Desde muy pequeña su belleza deslumbró al mundo de la moda, que no se quería perder a la heredera de una de las modelos favoritas del mundo. Leni tenía tan solo 12 años cuando comenzó a recibir ofertas de trabajo, pero a pesar de que le rogaba a su madre para que la dejara posar frente a una cámara, ella prefirió que esperara a ser un poco más grande. Finalmente, cuando la menor tenía 16, le permitió comenzar poco a poco a modelar.

“Es muy emocionante. Ella está haciendo lo que siempre soñó con hacer”, decía Klum tiempo después durante una entrevista, orgullosa de los primeros pasos de Leni como modelo. “Es algo divertido para ella. No le tiene miedo a las cámaras porque siempre ha venido conmigo a los sets de fotografía y a mis shows. Es muy fuerte, en el sentido de que sabe jugar con todo esto”.

Leni Klum, la hija de Heidi Klum, ama la moda desde muy pequeña The Grosby Group

Hoy, Leni tiene casi un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, en donde comparte postales de sus viajes y de sus primeros días de trabajo, además de algunas fotos con su madre a quien admira y toma como ejemplo a seguir en su profesión.

LA NACION