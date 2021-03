Coronavirus: Adriana Salgueiro reveló que dio positivo al hisopado

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, Adriana Salgueiró contó que tras hacerse un hisopado de rutina, debido a su inminente debut teatral, dio positivo de coronavirus.

“Hola, ¿Cómo están? Quería compartir con ustedes una noticia que me cayó como un balde de agua fría”, comenzó diciendo. “Me hice el test de saliva por una cuestión de protocolo para el teatro, en el día de ayer, y hoy me llamaron porque salió que era positivo”.

“ Soy asintomática evidentemente, porque no tengo absolutamente nada . No tengo fiebre, no tengo tos, no tengo dolor de cabeza, no me duele el cuerpo... absolutamente nada”, aseguró Salgueiro aliviada. “Obviamente voy a cumplir como corresponde el confinamiento acá en mi casa, estos diez días, estando en comunicación con la gente del Gobierno de la Ciudad por un lado, porque el test lo hice en el Teatro Colón, y con mi obra social por el otro”.

Además, la exmodelo expresó su deseo de continuar transitando la enfermedad como hasta ahora, sin síntomas. “Esperemos que Dios me siga acompañando para que siga así”, pidió.

“Cuídense por favor. Yo me cuidé muchísimo y me contagié igual. No se relajen porque no está bueno. A cualquiera le puede tocar, es verdad, pero si se cuidan tienen menos posibilidades”, le aconsejó a sus seguidores. “A mí me tocó, pero bueno...”.

“Día a día les iré contando cómo va todo. Esperemos que así, igual”, le prometió a la gente. “Vamos a hacer la radio desde acá, desde casa, y los ensayos lamentablemente se suspendieron hasta que pueda volver”, agregó antes de mandarle saludos a todos los que le dieron buena energía para transitar el covid.

“Los tengo a ustedes del otro lado que se que siempre me van a tirar buena onda y mucho cariño. A mi siempre me gusta tirar buena onda, pero bueno... le voy a poner la mejor, es lo que hay”, culminó.

Actualmente Salgueiro se encuentra realizando el programa radial Espléndidos e Infidentes por la 990 y ensayando la obra de teatro La chica del sombrero rosa, la cual protagonizará junto a Mercedes Carreras, Zulma Faiad, Alberto Martín y Daniel Santoiani.

LA NACION