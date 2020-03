La actriz mexicana Camila Sodi contó que ella y su hija de 9 años tienen coronavirus

Ante los rumores, Camila Sodi tomó una determinación: ser ella misma quien les lleve la noticia a sus fans. Por eso, desde su cuenta oficial de Instagram, la actriz de Luis Miguel, la serie confirmó que tanto ella como su hija de Fiona, de 9 años, tienen coronavirus.

"Hola a todos. Oigan, pues, les cuento: empecé a tener todos los síntomas. Todos. Todos. Todos. Y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre. Dio positivo, lo que significa que yo también soy positiva", contó la intérprete mexicana en un video.

Luego, explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a compartir su estado. "¿Por qué les cuento esto? Por favor, a los programas de chismes: no nos importa qué famosos tienen coronavirus y cuáles no. Nos tenemos que cuidar y dar tips".

Con respecto a los síntomas que fue sintiendo, la sobrina de Thalía indicó: "No todos manifestamos los mismos síntomas. Algunos tienen fiebre, otros febrícula. Yo nunca subí de los 37.5 grados. Dolores de panza, eso es algo que mucha gente no sabe, la panza así como revuelta, con mucho gas, la boca seca".

Además, a contramano de las recomendaciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , Sodi pidió a sus seguidores que eviten salir a la calle. "Si tienes 30 años o menos y no tienes calentura fuertísima, y no sientes que no puedes respirar, entonces, por favor, no te vayas a hacer la prueba, no vayas a los hospitales. Quédate en tu casa".

"Toma mucha agua. Si tienen niños, los niños se recuperan mucho más rápido. También, mucha agua y mucho descanso. El ejercicio a mí me ha ayudado, muy ligero, despacito, pero me da ánimo", reveló.

"¡Es una locura lo que estamos viviendo! ¡Qué es esto! Pero les quería contar y quería ser honesta y decirles que aquí estamos juntos en esto y cuanto más equipo hagamos y más comunidad, mejor librados vamos a salir todos de esto", indicó.

La actriz, además, recomendó: "Abramos la comunicación, contémonos cómo nos sentimos, qué nos hizo sentir mejor y hagámonos sonreír. Es un momento en el que tenemos que tomarnos más ligera la vida y hacernos sonreír los unos a los otros. Los quiero y cuídense mucho".

Por último, hizo otra observación: "He visto mucha gente irresponsable saliendo todavía y están estas pruebas de reacción que no son 100 por ciento seguras. Si se han hecho esas pruebas que son rapidísimas y les dio negativo, existe la posibilidad de que estén positivos y estén infectando. ¡Guárdense en sus casitas!".

Horas después, la exesposa de Diego Luna volvió a las redes para contarle un cuento a sus seguidores, como parte de una iniciativa de la organización Salve the Children. Allí aprovechó para agradecer los mensajes de aliento y reveló: "Ahí voy... Voy mejor, respirando muy profundo porque de repente se siente un poquito en el pecho, pero estoy muy bien".