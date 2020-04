Coronavirus: el cantante Christopher Cross contó que contrajo la enfermedad

Chistopher Cross, autor de conocidas baladas como "Sailing" y "Best that you can do" contó en las redes que contrajo COVID-19 Crédito: Facebook

3 de abril de 2020 • 16:09

"Lamento comunicar que estoy entre el creciente número de estadounidenses que dieron positivo en el test por el COVID-19", escribió hace unas horas el cantante y compositor Christopher Cross en su cuenta de Facebook. De esta manera, el intérprete de "Sailing" se sumó a la larga lista de figuras del espectáculo contagiados de coronavirus en todo el mundo.

"Si bien me siento lo suficientemente afortunado como para ser atendido en mi casa, esta es la peor enfermedad que tuve en toda mi vida", agregó el músico, que el 3 de mayo próximo cumplirá 69 años.

Cross fue muy explícito a la hora de advertirles a sus seguidores de la necesidad de tomarse muy en serio los desafíos que provoca la pandemia. "Para todos los que todavía no creen que el COVID-19 es real o piensan que es una farsa o parte de alguna teoría conspirativa, mi recomendación es que entiendan lo más rápido posible que se trata de una enfermedad mortal que se extiende como un incendio a través del mundo", señaló.

"Por favor, hagan todos los intentos de detener la propagación de este virus: 1) quedándose en casa, porque la única manera en que podemos detener la propagación ahora mismo es por autocuarentena 2) lavándose las manos tantas veces al día como puedas y no toques tu cara y 3) sigue los consejos médicos", siguió. "Por último, pero nunca menos importante: dondequiera que estén, seamos amables unos con otros. Solo si trabajamos juntos podemos derrotar al COVID-19", finalizó.

Cross mantiene hasta hoy su vigencia como baladista con shows en los que recorre sobre todo los éxitos de su momento de explosiva popularidad, desde fines de la década del 70 hasta comienzos de los años 90. Entre sus éxitos se destacan "Sailing", "Think of Laura", "Ride Like the Wind", "All Right" y "Best That You Can Do", el tema compuesto junto a Burt Bacharach y Carole Bayer Sager para la película Arturo, el millonario seductor , y que ganó en 1982 el Oscar a la mejor canción original.

Cross visitó varias veces la Argentina para actuar en Buenos Aires entre 1999 y 2017.