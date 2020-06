Natalia compartió la curiosa inquietud de su hijo, Atahualpa, en plena cuarentena Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 09:40

En la casa de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo la cuarentena se cumple al pie de la letra. Por primera vez desde que comenzó el aislamiento, la actriz y cantante habló de cómo están pasando este particular momento en su hogar y reveló una curiosa inquietud que tuvo su hijo, Merlín Atahualpa.

"Estoy viviéndola con mucha paciencia, portándome bien, conteniendo a mi familia, a mi hijo que tiene 8 años, con alegría dentro de lo que se puede y manteniendo bien arriba la energía. No dejando entrar al miedo, informándome, pero no sobreinformándome porque la pandemia es algo peligroso, pero la sobreinformación y el miedo también", explicó durante una entrevista con el programa Vivo por vos de elnueve.

Una de las mayores preocupaciones de Oreiro es el bienestar de sus seres queridos. "Te agarra angustia, incertidumbre, hay mucha información dando vuelta. Al principio era algo que sucedía muy lejos, pero después se fue acercando. En mi caso me da miedo por mis padres, que son mayores de 70 y viven en Uruguay, aunque ellos se están cuidando", le reveló a Julián Weich y Carolina Papaleo. "También es importante lo que uno le transmite a los niños y niñas. Yo por ejemplo tengo un hijo de ocho años, él está informado de lo que está pasando y no está yendo a la escuela", agregó y contó una divertida anécdota de Atahualpa en cuarentena: "Un día lo encuentro a mi hijo mirando por la cerradura del portón que da a la calle, con un largavista. Quería poner el largavista en la cerradura, y le digo... '¿Qué hacés?', y él me contesta, 'Me intriga saber lo que pasa en la calle'".

Coronavirus: la curiosa inquietud del hijo de Natalia Oreiro durante la cuarentena - Fuente: elnueve 23:05

Video

Oreiro, quien es embajadora de Unicef y usa su voz para ayudar a los chicos del país, también reflexionó sobre cómo afecta este virus a los que menos tienen . "Nuestros hijos son privilegiados porque tienen entre otras cosas, algo tan básico como es el derecho al agua potable, a una buena alimentación... pero lamentablemente hoy en la Argentina hay 7 millones de niños pobres y se calcula que esa cifra va subir casi 1 millón. Es cierto que la pandemia nos afecta a todos, pero no de la misma manera ".

"Al no estar yendo a la escuela hay cosas que se agravan en la vida de muchos chicos porque la escuela no es solo un espacio para que se eduquen y sociabilicen, también es lugar de detección de violencia intrafamiliar. En las escuelas detectan los casos y dan aviso", explicó. Y señaló: "También se habla mucho de la escuela en casa, pero hay un montón de chicos que no tienen acceso a Internet, ni a una tablet o computadora".