Coronavirus: después del caso en La 100, se confirma otro en Radio Mitre

A poco de que se diera a conocer que uno de los productores del ciclo El club del Moro, de La 100, había dado positivo en la prueba de coronavirus , ahora trascendió que Daniel Mollo, columnista deportivo del ciclo Sábado de Tempranísimo, de Radio Mitre , también contrajo Covid-19 .

Ante el positivo de Mollo, quien además conduce Boca de Selección y Del Aguante en Radio Cooperativa, su compañero de programa Marcelo Bonelli decidió someterse al test de Covid-19, y obtuvo un resultado negativo.

"Cumplí todo el protocolo y me hice el hisopado, y de forma preventiva dejé de concurrir al canal", reveló a LA NACION el periodista que, tras conocer la noticia de su contacto estrecho con un caso de coronavirus, participó desde su domicilio de los noticieros que forma parte tanto en eltrece como TN. Bonelli trabaja en Arriba Argentinos, TN Todo Noticias y Telenoche . "Informe 'no detectable', es decir no me contagié y no tengo COVID-19. Con estos estudios y sus resultados puedo volver normal a mis actividades", aseguró.

Por el momento ninguna de las dos emisoras dieron a conocer un parte sobre la salud de Mollo. Una de las últimas publicaciones que hizo el periodista en Twitter había sido para desearle su pésame a Alejandro Fantino, por la muerte de su padre.

A pesar de todo, el periodista deportivo retuiteó la publicación del cambio de horario que tendrá el programa Boca de Selección , dejando entrever que este sábado estará al frente del ciclo desde su casa.

