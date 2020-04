Coronavirus: en un día, Madonna perdió tres seres queridos por la enfermedad

Madonna perdió a tres seres queridos en un día a causa del coronavirus Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de abril de 2020 • 19:52

Mientras los Estados Unidos se transformó el país con más muertos a causa del coronavirus , Madonna dio a conocer su trágica situación: en un día, tres de sus seres queridos murieron por la enfermedad . La cantante realizó la fuerte revelación a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

Sentada a oscuras frente a una máquina de escribir, con expresión desolada, comenzó expresando: "Diario de cuarentena, número 9. No siempre podemos tener un buen día (...). De hecho, no dormí un minuto anoche, ni tampoco hoy. Me he sentido todo el día un poco incapaz de hacer nada". Luego, informó sobre las tres muertes de personas de su entorno que la tienen consternada: la del hermano de su guardaespaldas, la de Orlando Puerta -uno de los primeros promotores de su carrera- y la de su primo.

"Mi marcador de dolor llegó a 10. Y cuando ese indicador llega a 10, necesito, deseo, tengo la necesidad de salir de mi cuerpo", expresó, mientras tecleaba en su máquina de escribir. "Es una lanza ardiente que se abre paso en mi interior, se desliza por mi pierna, y no puedo concentrarme en nada, salvo en la idea de que haya una solución. Y me pregunto qué forma tomará", indicó.

"En las últimas 24 horas murió mi primo, murió el hermano de mi guardaespaldas, murió Orlando Puerta, una persona que jugó un rol muy importante en mi vida y el encargado de llevar mis remixes a los charts de música bailable, gracias a la pasión y el compromiso que tuvo Orlando hacia mi música", expresó angustiada.

Después, mientras mostraba la escultura de una mujer en posición fetal sobre una esfera, indicó: "Esta soy yo. Así es como me siento cada día, cómo duermo por las noches, cómo me baño. Así me ejercito, así es como vivo en este momento". El clip termina con la diva arrancando la hoja de su máquina de escribir.