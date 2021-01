El actor reveló que dio positivo en coronavirus y compartió un video para despertar conciencia sobre la enfermedad Crédito: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 09:43

Juan Gil Navarro reveló que se realizó un hisopado y dio positivo de coronavirus. El actor grabó un video en primera persona para despertar conciencia entre sus seguidores, y les recomendó que se cuiden más que nunca: "Esto no es una gripecita que se pueda pasar así nomás".

El actor de 47 años compartió el fin de semana un clip donde contó que tiene COVID-19 . "No suelo publicar ciertas cosas pero dada las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción, ya que el 22 de diciembre me detectaron coronavirus", comenzó en su relato.

Juan Gil Navarro confesó que pasó Navidad aislado en su casa, con picos de fiebre que alcanzaron los 38.5 grados: "Los primeros seis días fueron duros y graves. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte un montón de cosas que pueden resultar muy temerosas y tuve la suerte de estar bien después de esos días".

Juan Gil Navarro contó que dio positivo en coronavirus - Fuente: Instagram @juangilnavarro 03:11

Video

A pesar de que ya pasaron trece días desde que recibió el diagnóstico positivo, aseguró que todavía no tiene olfato ni siente el gusto de las comidas. "Es un virus muy fuerte, y mientras estaba tirado en la cama me daba cuenta de cómo a veces uno cree que sabe mucho más que la gente que sí sabe y que da la información, así que cuídense, mucho", le recomendó a sus seguidores.

Además hizo un pedido público que apeló a la responsabilidad ciudadana, y al uso del sentido común a la hora de seguir con las rutinas de vida: "Cuidarse no significa dejar de existir, significa hacer lo que uno tiene que hacer tomando todas las precauciones del caso; no hay que subestimar esto porque es un virus que no tiene ningún tipo de lógica".

Juan Gil Navarro dio positivo en COVID-19: "Este virus pasa por encima de todas las grietas" Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

"No es una gripecita esto. Yo he tenido muchísima suerte, pero hay gente que no la tiene. Este virus es real, es concreto, es terrible, es inesperado y pasa por encima de todas las diferencias políticas y sociales, y de todas las grietas", enfatizó.

Sobre el final le deseó un feliz año a sus fanáticos y volvió a hacer el pedido público: "Sigan cuidándose, porque se viene una segunda ola, difícil, dura; esto todavía tiene para un rato más con o sin vacuna, y eso no tiene que ver con apoyar a ninguna gestión ni nada de esas pavadas".

Dolores Fonzi, Eleonora Wexler y Carlos Portaluppi, fueron algunos de los famosos que le desearon una pronta recuperación y le agradecieron su mensaje concientizador. Muchos de sus seguidores también le dieron las gracias por ser claro y preciso al pedir que "no se relajen con los cuidados" en plena pandemia de coronavirus.