"Se hace lo que se puede", escribió La China Suárez , junto a varias fotos de su rutina de ejercicios invadida por sus perros y su hija Magnolia , fruto de su amor con Benjamín Vicuña . En el contexto de la pandemia de coronavirus la actriz busca la forma de "amigarse" con la cuarentena y contó que está decidida a aprovechar el tiempo de la mejor manera posible.

Algunos meses atrás, Suárez comentó en sus redes sociales que descubrió el amor por el pilates, y compartió algunos videos haciendo ejercicios. Ahora los gimnasios están cerrados y hay que rebuscarse para replicar algunas rutinas en casa, y así lo hizo la actriz: con sus perros deambulando y ante la mirada atenta de Magnolia, hizo varias repeticiones de algunos ejercicios.

Unos días atrás también hizo un posteo posando con ropa deportiva y escribió: "La cuarentena y yo ya nos encariñamos". Suárez transita los días de aislamiento obligatorio rodeada de sus hijas, Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré , Magnolia, y Vicuña, ya que los hijos del actor chileno están con su madre, Pampita Ardohain , y el marido de la modelo, Roberto García Moritán .

Los días en familia sin posibilidades de salir de la casa traen también algunos momentos de ansiedad y agobio y la actriz no ocultó sus sentimientos al respecto: " Es normal sentirse deprimido, angustiado, asfixiado, con incertidumbre . Personalmente mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida no queda otra que dejar de exigirme y exigir a los otros".

En su posteo reflexivo de la semana pasada, continuó: "Veo que otras madres hasta hacen manualidades con los hijos, inventan juegos, y me siento mal. Yo apenas estoy pudiendo con todo : saber la cantidad de gente que está muriendo en el mundo, los que van a morir, los contagiados, los respiradores que no alcanzan, los médicos sin dormir, sin ver a sus familias, muchas veces sin los insumos suficientes para hacer su trabajo, la gente que vive al día y que si no trabaja, no come".

En este vaivén de emociones y en medio de los intentos por sobrellevar los días en casa, la actriz cerró: "No es una queja, pienso todo el día qué hay gente que lo está pasando realmente mal, que soy privilegiada por tener salud, una casa donde dormir, es simplemente decirles que es normal un día no tener ganas de hacer nada, llorar, o simplemente estar de mal humor".