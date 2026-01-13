La China Suárez mostró su salida nocturna en Estambul junto a Rufina: patinaje, shopping y risas
Instalada en Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un evento especial entre madre e hija
- 3 minutos de lectura'
Lejos de la Argentina y cada vez más instalada en Turquía, Eugenia “la China” Suárez volvió a compartir momentos de su vida privada con sus seguidores al mostrar una noche distinta en Estambul junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. A través de una serie de historias y fotos, la actriz mostró un plan nocturno que combinó diversión, abrigo y mucha complicidad.
El primer destino de la salida fue una pista de patinaje sobre hielo. En las imágenes se vio a Suárez y a su hija con casco, guantes y ropa de invierno. La China se mostró relajada y sonriente, mientras compartía un momento distinto con su hija, lejos del ruido y de las cámaras.
La salida también tuvo su lado fashionista. La China eligió un conjunto negro ajustado con un llamativo estampado de estrellas blancas, que combinó con un cinturón a tono y patines azules. Rufina, por su parte, optó por un look total black, con buzo amplio y pantalón cómodo. Ambas apostaron a la practicidad y dejaron en claro que incluso en un plan simple, la moda ocupa un lugar central.
Entre luces, locales y pasillos, la actriz registró parte del paseo nocturno en un shopping de Estambul, siempre con Rufina a su lado. El plan tuvo un clima tranquilo, sin grandes producciones, pero con ese aire especial que mezcla rutina y novedad. Abrigadas y relajadas, ambas caminaron por el lugar como dos turistas más.
Fiel a su estilo, la China no sumó largos textos para acompañar las imágenes, sino que eligió algunos emojis vinculados al frío y al patinaje, dejando que las postales hablaran por sí solas. Las fotos generaron repercusión en redes, aunque sin comentarios, ya que la actriz los mantiene desactivados.
La China Suárez y su estadía en Estambul: amor y actividades
Desde su llegada al Viejo continente, la actriz alternó publicaciones familiares, salidas urbanas y presencias en el estadio del Galatasaray, donde juega su pareja Mauro Icardi. En esta oportunidad decidió correrse del foco de la pareja y poner el acento en un plan íntimo junto a Rufina.
Icardi recordó hace pocos días la primera foto que posteo con su novia en Instagram, cuando oficializaron su romance en las redes: “Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre”, declaró el futbolista en la publicación.
En medio de esta nueva etapa en Turquía, enamorada y con muchos viajes, la actriz continúa compartiendo fragmentos de su día a día en Estambul. Mientras tanto, sus dos hijos menores, Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, permanecen con su papá y disfrutan del receso escolar.
