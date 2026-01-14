Wanda Nara y Rusherking opinaron de Mauro Icardi y la China Suárez y fueron tajantes: “Tu ex con mi ex”

Este martes 13 de enero, MasterChef Celebrity (Telefe) encendió nuevamente la competencia con el inicio del repechaje, una de las etapas más esperadas por la audiencia. Diez figuras del espectáculo —entre participantes eliminados que buscan su revancha y nuevos nombres que se suman al desafío— comenzaron a enfrentarse en distintas pruebas con la ilusión de ganarse un lugar en el certamen y seguir en carrera por el título de la temporada. Pero, más allá de las cocinas, uno de los momentos que más comentarios generó fue el cruce entre Rusherking y Wanda Nara, un intercambio que no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tema de conversación.

Mientras el cantante se concentraba en su plato, Wanda se acercó a su estación y lanzó una pregunta directa que sorprendió a todos: “¿Qué opinás de la relación de tu ex con mi ex?”. El comentario no pasó desapercibido y reavivó el recuerdo del WandaGate de 2021, episodio que marcó un antes y un después en la historia mediática entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, quien tiempo después inició una relación con Rusherking mientras la conductora y el futbolista intentaban reconstruir su vínculo.

Wanda Nara le consultó a Rusherking sobre el vínculo de la China Suárez y Mauro Icardi (Captura: Telefe)

Sin despegar la vista de las hornallas, el músico respondió con una sonrisa apenas perceptible y buscó correrse del tema: “La verdad es que yo estoy muy fuera de esa situación. Fue una relación que tuve y estuve hasta ahí nomás. Vos tenés otras cosas ahí”. La respuesta, lejos de cerrar el intercambio, hizo que Wanda insista sobre el tema.

En medio de esto, la mediática redobló la apuesta con ironía al decir que aún le quedaba “una mudanza pendiente” y hasta le propuso viajar con ella a Turquía para recuperar sus pertenencias. Ante eso, Rusherking, visiblemente incómodo, respondió con un “si querés, te segundeo”, y el momento terminó de consolidarse como uno de los más comentados de la noche.