Rusherking reveló qué parte de su cuerpo se tatuó La China Suárez

En medio del programa de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara le consultó a Rusherking por sus tatuajes y si alguna vez se había tatuado algo por una pareja. La respuesta inicial fue negativa, pero luego la conductora le preguntó: “¿Se tatuaron algo tuyo alguna vez?“. Ante eso, el cantante respondió que sí y hasta confesó que parte se grabó otra persona en la piel: “La boca”.

La China Suárez y el tatuaje de la boca de Rusherking (Foto: @sangrejaponesa)

Luego de que su compañera de programa Sofi Martínez le pidiera que interpretara la canción "Perfecta", el tema que lanzó junto a Dread Mar I y cuyo videoclip tuvo como protagonista a la China Suárez, Wanda le preguntó para quién era, a lo que Rusherking aclaró que se trataba de una canción dedicada a una relación pasada.

La escena provocó risas y sorpresa en el estudio y ante la mira de Wanda y la consulta sobre sus tatuajes, el cantante describió algunos de los diseños que lleva en su piel —incluido el nombre de su madre, un corazoncito, el nombre de uno de sus temas y su signo— antes de admitir que hubo un gesto de ese tipo en su vínculo con Suárez.

Wanda Nara y Rusher en MasterChef Celebrity (Foto: captura de pantalla Telefe)

Finalizada la revelación, la conductora cerró la conversación y advirtió que iba a buscar en redes sociales cuál de sus novias tenía un tatuaje de su boca, aunque los fans no tuvieron que buscar demasiado.

Sin embargo, el participante no fue del todo honesto con la conductora. Rusherking y María Becerra, quienes comenzaron su relación en 2019 y se separaron escandalosamente a finales de 2021, se tatuaron en conjunto una frase de romántica de la serie Game of Thrones. Ella se tatuó la primera parte: “Eres mi sol y mis estrellas”, mientras que él la completó: “Eres la luna de mi vida”.

María Becerra lleva tatuada una frase de la serie Game of Thrones que significa "Eres mi sol y mis estrellas" (Foto: Instagram @mariabecerra)

Historia de amor (y tatuajes) entre Rusherking y La China Suárez

La relación entre Rusherking y Eugenia Suárez fue un capítulo muy seguido por los medios y el público. La pareja confirmó su vínculo oficial en 2022, y desde entonces sus encuentros y momentos personales generaron repercusión constante.

La pareja finalizó su fugaz romance en 2023, luego de diez meses. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste”, señaló la ex Casi Ángeles a través de su perfil de Instagram. Por su parte, Rusherking fue más directo y momentos después compartió un mensaje: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos. Ella es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida”.

Acusaron a la China Suárez de tirarle indirectas a Rusherking en las redes sociales y estalló de furia

Aunque la actriz nunca confirmó oficialmente que aquel diseño representara la boca de Rusherking, la explicación del propio cantante en televisión aportó un nuevo dato que dista de ser trivial para los seguidores de ambos.