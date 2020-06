Coronavirus: Maju Lozano espera desde su casa el resultado del hisopado Crédito: Instagram

29 de junio de 2020 • 18:47

Este lunes, en el magazine de elnueve Todas las tardes , hubo una ausencia notable: la de su conductora, Maju Lozano . Resguardada en su casa y a la espera del resultado del test de coronavirus que se realizó esta mañana, la entrerriana contó los motivos que despertaron las sospechas de un posible cuadro de Covid-19 .

"Primero quiero llevar tranquilidad de que está todo recontra bien. Estoy bien y me siento bien", contó en un comienzo Lozano. "El viernes fui a hacerme un montón de análisis de rutina y otras cosas más, por un tema gastrointestinal que tengo desde hace un tiempo y por el cual me estoy haciendo muchos estudios, y algunos valores que me devolvieron eran un poco confusos. Hablando con mi médico de cabecera y con otros médicos de mucha confianza, tomamos la decisión de hacer el hisopado, que me pareció lo más responsable. Por eso ahora me tengo que guardar hasta tener los resultados y así cuidar a todos, pero no tengo síntomas".

Maju describió como fue el proceso para tomar la muestra, y entre risas relató el incómodo momento. "Es un hisopo gigante que te meten en las vías nasales y después en la boca. Eso tiene que cumplir todo un protocolo, va adentro de unas bolsas especiales, se trata con mucho cuidado".

"Básicamente quiero llevar tranquilidad de que me siento bien, y que esto lo hicimos para prevenir y cuidar, porque uno tiene un tipo de trabajo que requiere responsabilidad, además del deber como ciudadano", explicó. "Había uno de los valores un poquito alto que a mi médico le dio una sospecha. En dos días tendré los resultados, y si Dios quiere y está todo bien, el jueves iré al canal. En caso de que no, nos guardaremos como corresponde".

Lozano, que convive con su novio Juan, su hijo y los fines de semana con las hijas de él, contó que los niños están con sus otros progenitores desde el viernes y que por ahora se van a quedar allí. "Hasta no tener yo el resultado no se activa ningún protocolo, porque no corresponde y no se puede. En base a mis resultados veremos cómo se continúa con el resto", planteó sobre el cuidado que tiene que tener su familia, al mismo tiempo que aseguró que Juan va a dormir por unos días en otra habitación y que no pueden tener contacto entre ellos.

"Uno se la pasa comunicando sobre el tema, pero cuando te toca a vos te das cuenta de la complejidad y la responsabilidad. Te angustiás un poco también. Yo no tuve ningún contacto estrecho ni directo con gente con síntomas o con Covid-19. En casa somos muy cuidadosos, pero qué se yo... ", afirmó. "Ahora solo debo quedarme en casa hasta tener el resultado, estar acá guardada y sin contacto con nadie".

Hace unos días, durante una entrevista con Bendita , Maju contó que en el edificio en el que viven están atentos a sus movimientos . "Ya saben que nosotros entramos y salimos, y como ya conocen nuestros horarios, cada vez que entramos al ascensor está lleno de lavandina", contó. "Cuando nos encontramos con algunos de los chicos de mantenimiento están con spray, con alcohol en gel, y pasando el trapo".