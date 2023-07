“Costo emocional”: el motivo por el cual Emily Blunt decidió que va a “tomarse un descanso” de la actuación

escuchar

Mientras se acerca el estreno de Oppenheimer, uno de los films más esperados de la temporada, Emily Blunt, su protagonista, hizo una revelación que causó sorpresa en el medio y entristeció a sus fans: decidió alejarse de la actuación por lo menos por un año. Lejos de jugar al misterio, decidió ponerle nombre y apellido a su problema, y confesó, además, las duras consecuencias que generan en su vida personal las largas jornadas de filmación .

Emily Blunt decidió tomarse un respiro de Hollywood AFP

En una charla que se pudo escuchar en el podcast Table For Two with Bruce Bozzi de iHeart, Blunt confesó que se va a tomar un descanso de la actuación porque este trabajo le genera un gran “costo emocional”. Como consecuencia, durante un tiempo Hollywood quedará en su vida en un segundo plano. “ Este año no estoy trabajando. Trabajé bastante el año pasado y mi bebé mayor tiene 9 años, así que estamos en el último año de un solo dígito ”, dijo la artista británica según una nota en el portal Page Six.

Blunt tiene dos hijas, Hazel de 9 y Violet de 6, con su esposo y también actor John Krasinski, con quien se casó en 2010. “Siento que hay piedras angulares en sus días que son muy importantes cuando son pequeños”, explicó, y de inmediato enumeró: “Son ‘¿Me despertarás? ¿Me llevarás a la escuela? ¿Vas a recogerme? ¿Me acostarás?’ Solo necesito estar allí para ellas durante un buen rato. Sentí eso en mis huesos”, compartió.

El elenco de la película Oppenheimer junto al actor John Krasinski, marido de Blunt Instagram: cillianmurphyofficiall

Luego, la actriz agregó que existe un gran “costo emocional” para ella y para sus niñas cuando se embarca en proyectos que le consumen mucho tiempo y que, además, es “muy propensa a la culpa”. “Creo que tal vez todas las madres lo son”, explicó. “Eres propensa a sentirte mal por, Dios no lo quiera, querer algo más que ser madre”, confió.

Blunt continuó reflexionando sobre el trabajo de ser madre y las ambiciones personales de las mujeres, un tema fundamental que se comenzó a debatir hace algunos años. “ Soy una gran defensora de ello, soy una gran defensora de que las mujeres sean ambiciosas. Son solo sueños con un propósito, no es una palabra fea ”, agregó la actriz.

Blunt, de 40 años, abrió su corazón y reflexionó sobre la maternidad luego de admitir, hace un tiempo, que no quiere que sus hijas sigan sus pasos ni sean actrices. Para sostener su idea, admitió que la industria es “despiadada” y puede ser “muy decepcionante” para las mujeres debido a su elemento superficial. “Se me encogen los dedos de los pies cuando la gente me dice: ‘Mi hija quiere ser actriz’. Quiero decir: ‘No lo hagas’”, dijo a Harper’s Bazaar UK.

Una foto de hace algunos años, de un día de familia cualquiera para Emily Blunt, John Krasinski y sus hijas Hazel y Violet GROSBY GROUP - LA NACION

“Es una industria dura y puede ser muy decepcionante. Mucha gente te dice que no te tomes las cosas como algo personal, pero es completamente personal, especialmente cuando te juzgan por tu apariencia. Así que solo tienes que soportar ese lado de las cosas”, confió. Es más, la fama de la estrella de Un lugar en silencio no es algo realmente emocionante para sus hijas, y ella misma contó que está “completamente desvinculada” del nivel de estrellato que ha alcanzado.

Las mujeres en el cine

Emily Blunt en la piel de Mary Poppins

A principios de año, Blunt también habló de las mujeres y el cine, pero en esa ocasión lo hizo para explicar por qué la aburren los “personajes femeninos fuertes”. En una nota con el medio The Telegraph, Blunt explicó su postura: “No hay nada peor que abrir un guion y leer la frase “personaje femenino fuerte”. Eso me hace poner cara de hastío, me deja afuera, me resulta aburrido. Se trata de protagonistas escritas de manera estoica, lo único que hacés es actuar de ruda y decir cosas rudas”. Por ese motivo, la actriz busca heroínas dueñas de mayores matices, de grises que le permitan trabajar emociones que vayan más allá de eso que ella describe como simplemente “ser ruda”.

En uno de sus últimos proyectos, la miniserie The English, Blunt interpreta a una mujer que decide darle caza al hombre que mató a su hijo. Se trata de un western salvaje, centrado en una heroína llamada Cornelia, que cuenta con todos los ingredientes que ella busca al momento de actuar. Y sobre el reto de estar al frente de una historia de acción, la inglesa explicó: “Me gustan estos personajes que tienen un secreto. Y amé la alegría que muestra Cornelia, su esperanza y su ingenuidad (…). Y ella es mucho más compleja que la descripción de “mujer fuerte”. Ella puede ser inocente sin ser ingenua, y ese rasgo la convierte en una fuerza que todos deben tener en cuenta”.

