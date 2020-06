Courteney Cox salió de compras con su novio, Johnny McDaid, por Los Ángeles

Courteney Cox y su novio, Johnny McDaid, salieron a hacer compras juntos en Los Angeles Crédito: The Grosby Group

Después de pasar unas semanas separados por el coronavirus , Courteney Cox finalmente se reencontró con su novio, el guitarrista de Snow Patrol, Johnny McDaid . La pareja, que está junta desde 2013, fue vista en el día de hoy mientras hacían compras en un supermercado de Los Ángeles, con sus caras cubiertas como protección frente al virus.

Tanto la actriz como el músico salieron a la calle luciendo cómoda ropa deportiva y con guantes puestos. Si bien él sólo llevó puesto un barbijo, ella decidió taparse un poco más con un sombrero con frente plástico para que no la reconocieran fácilmente.

La pareja se protegió del coronavirus luciendo máscaras faciales Crédito: The Grosby Group

"Se suponía que él iría a Suiza a componer, pero tuvo que pasar primero por Inglaterra y de repente se estableció la cuarentena", le había contado Cox a Ellen DeGeneres hace unos días. "No lo he visto por mucho tiempo y por momentos uno no es consciente de eso, porque hablamos mucho por videollamada, pero de repente estos días pensaba en cuánto lo extraño. Ya sabés, el contacto físico, el tenerlo acá. Ha sido muy difícil, nunca habíamos pasado tanto tiempo sin vernos".

Courteney y Johnny comenzaron su relación en 2013 y desde ese entonces no se esconden de los ojos de los paparazzi, quienes suelen retratarlos juntos cada vez que salen en público.

Durante los días que estuvo sin su amado, la protagonista de Friends se dedicó a compartir tiempo con su hija, Coco, de 15 años. Ambas se divirtieron subiendo coreografías a Tik Tok y haciendo tutoriales de maquillaje que compartieron con el mundo a través de las redes sociales.