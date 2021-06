Courteney Cox sintió un “flechazo” por Jim Carrey durante el rodaje de Ace Ventura

Los romances en el set son tan viejos como el cine y, habitualmente, suelen trascender, al menos en forma de rumores. Sin embargo, Courteney Cox logró guardar un secreto durante décadas hasta que finalmente lo hizo público esta semana en el programa de radio de Howard Stern. Durante la charla -que también incluyó a sus excompañeras de elenco en Friends, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow- la actriz de 57 años reveló que sintió un “flechazo” por Jim Carrey durante el rodaje de Ace Ventura, un detective diferente (1994).

Dado que la película se estrenó varios meses antes de que saliera al aire el primer episodio de la que se volvería una de las sitcoms más populares de la historia, Cox todavía no había conseguido su estatus de celebridad. En tanto, la carrera del canadiense, exintegrante del icónico ciclo Saturday Night Live, venía en ascenso y ese rol terminaría consolidándolo como estrella. Pero más allá del éxito, su principal atractivo a los ojos de su coprotagonista era su sentido del humor frente y detrás de cámara.

“Era tan gracioso, me la pasaba riendo todo el tiempo”, rememoró la actriz y continuó elogiando al comediante: “Recuerdo que cuando ensayamos al principio hizo su papel de forma más lineal. Después se encendió cuando empezamos a grabar y pensé: ‘Dios mío, no hay nadie más gracioso que él’”.

Courteney Cox y Jim Carrey en Ace Ventura, un detective diferente Archivo

Según Cox, quien interpretó a Melissa Robinson en el film, de aquella experiencia en el set surgió una muy buena amistad entre ambos y también algo más, aunque prefirió no ahondar en detalles. “Hubo un flechazo, sin dudas”, deslizó la actriz, que en 1994 estaba en pareja con el actor Michael Keaton. “¿Pero nada romántico?”, indagó Stern. “Yo no... Me voy al baño”, esquivó Cox, entre risas.

Luego, el conductor insistió con el tema, argumentando que un romance entre los dos compañeros de elenco habría sido altamente factible. “La razón por la que pregunto esto es que hay dos personas talentosas, no veo cómo no pasaría. Si hubiera estado en esa situación con vos, al menos lo habría intentado”, señaló Stern, pero no consiguió una confesión total de su invitada.

La actriz ya había elogiado a Carrey en una entrevista que realizó previo al lanzamiento de la película detallando que su característico sentido del humor comienza “desde que sale de la cama” y persiste “las 24 horas del día”, aunque aclaró: “También hay otro lado de su personalidad, créanme, que es muy serio y en verdad bastante intenso, pero [el humor] siempre está ahí, en todo momento”.

La tercera parte de la saga de Ace Ventura se encuentra actualmente en desarrollo y se verá por Amazon Prime Video, según anunció en marzo pasado la productora Morgan Creek Entertainment, la misma que produjo la versión original. Si bien se descuenta que será Carrey el protagonista, esto no fue confirmado hasta ahora. Por su parte, el comediante volvió a escena a fines del año pasado, poco antes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En esa oportunidad, regresó al programa en que dio sus primeros pasos, Saturday Night Live, e imitó al candidato demócrata -actual presidente de los EE.UU-, Joe Biden, en un trabajo que fue muy celebrado y que incluyó un guiño al personaje del excéntrico detective de mascotas.

Jim Carrey como Joe Biden - Fuente: Saturday Night Live

