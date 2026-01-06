Por qué Leonardo DiCaprio fue blanco de las críticas de Chelsea Handler en los Critics’ Choice Awards: “Peor que en el Titanic”

Chelsea Handler se subió el domingo al escenario de los Critics’ Choice Awards 2026 y, como suele suceder en las premiaciones de Hollywood, aprovechó la oportunidad para hacer chistes de y con las estrellas más importantes de Hollywood. En esta oportunidad, uno de los blancos más comentados del monólogo de la comediante fue Leonardo DiCaprio, quien pese al tenor de la broma no pudo más que reírse con el resto de los invitados.

Durante su presentación en el Barker Hanger de Santa Mónica, Handler hizo un repaso por los grandes nominados de la velada, y eligió empezar por DiCaprio. El célebre intérprete era uno de los competidores por la estatuilla a mejor actor gracias a su labor en Una batalla tras otra, premio que finalmente quedó en manos de Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supremo.

La presentadora Chelsea Handler hizo reír a todos con un chiste de Leonardo DiCaprio Chris Pizzello - Invision

“Leo casi no sobrevive esta noche porque quedó atrapado en un barco en Saint Barth”, disparó la comediante mientras DiCaprio se reía. “Fue como el Titanic, pero peor, porque Jeff Bezos estaba allí”, remató con gracia.

El comentario de Handler fue en alusión a las vacaciones que DiCaprio y su novia, Vittoria Ceretti, se tomaron hace unos días. El actor de El lobo de Wall Street fue visto junto al magnate Jeff Bezos y su mujer, Lauren Sánchez, en un gran yate en las playas de Saint Barth. Si bien llegó a la gala de los premios que entregan los críticos, no apareció en la entrega de Premios del Festival Internacional de Cine de Palm Springs que tuvo lugar el sábado. ¿El motivo? No pudo volar debido a problemas de control aéreo de la Fuerzas Armadas tras el ataque que ordenó Donald Trump a Venezuela.

Leonardo DiCaprio y su novia Vittoria Ceretti junto a Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Saint Barth Grosby Group - Eliot Press/The Grosby Group

Otro de los momentos más celebrados de Handler durante la ceremonia fue su mención a Rob Reiner, el director asesinado junto a su esposa en su casa de Los Angeles en diciembre pasado.

“Todos en este salón saben que el tipo más bueno de Hollywood era Rob Reiner. Cualquiera que haya pasado tiempo con él que desde el momento que lo conocías lo sentías como un viejo amigo, cuando charlabas con él estaba presente, atento y era gracioso y te hacía un montón de preguntas y no importa si estabas hablando de política, cine o las últimas tendencias en belleza, siempre estaba interesado. Rob y Michele eran incansables defensores de muchas causas importantes, todas surgidas de una misma idea básica: ser una persona decente y que todos debemos ayudarnos unos a otros. Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos más de eso. Así que aprovechemos esta noche como un recordatorio de esa bondad y de todo lo que Rob y Michele representaban y por lo que lucharon tanto”, expresó la comediante. Creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos más de eso. Así que aprovechemos esta noche como un recordatorio de esa bondad y de todo lo que Rob y Michele representaban y por lo que lucharon tanto”, expresó la comediante.

Se confirmó la muerte de Rob Reiner el domingo 14 de diciembre de 2025 X @CAgovernor

La entrega de los Critics’ Choice Awards 2026 marcó el inicio de la temporada de premios a las mejores producciones de la industria estadounidense suele ser un parámetro de lo que sucederá en el resto de las galas.

La revelación de DiCaprio sobre Titanic que sorprendió a todos

Hace un par de semanas, DiCaprio reveló un dato que dejó atónitos a sus fanáticos: nunca vio Titanic. La confesión surgió durante una charla distendida con Jennifer Lawrence para la revista Variety, en la que ambos actores reflexionaron sobre sus carreras y su relación con los proyectos que protagonizaron. En ese contexto, el actor explicó que la famosa película coincidió en el tiempo con otro film clave de la época, Boogie Nights (1997), de Paul Thomas Anderson. “Titanic y Boogie Nights se superpusieron en la producción. Tal vez podría haber funcionado”, comentó, al recordar que tuvo que desistir de interpretar al personaje principal del film, que quedó en manos de Mark Wahlberg.

La sorpresa llegó cuando Lawrence le preguntó directamente si había vuelto a ver Titanic. “No. No la he visto antes”, respondió Leo sin rodeos. La reacción de su colega fue inmediata: “Oh, deberías. Apuesto a que podrías verla ahora, es buenísima”. Lejos de mostrarse convencido, DiCaprio fue aún más tajante: “Yo no veo mis películas, ¿y tú?”.

Una de las ecenas más famosas de Titanic

La actriz coincidió en esa postura y aportó una anécdota personal para distender la conversación. “Nunca hice algo como Titanic; si lo hiciera, la vería. Una vez que estaba muy borracha, puse La gran estafa americana. Pensé: ‘¿Seré buena actuando?’. La puse y no recuerdo cuál fue la respuesta”, bromeó la actriz.

La revelación de DiCaprio no tardó en viralizarse y generó sorpresa entre los seguidores del actor, especialmente entre quienes consideran a Titanic una de las películas más influyentes del cine moderno. Con once premios Oscar, récords de taquilla y escenas que aún hoy forman parte del imaginario colectivo, resulta llamativo que su protagonista no haya vuelto a enfrentarse a la historia de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater.