Cuándo y dónde ver las entrevistas de Susana Giménez con Wanda Nara, y la de Alejandro Fantino con la China Suárez

Una de las entrevistas más esperadas -y anunciadas- de los últimos tiempos se podrá ver esta noche (martes 23 de noviembre) por la pantalla de Telefe. Sí, a partir de las 21, el canal de las pelotitas de colores emitirá en exclusiva el cara a cara que Susana Giménez mantuvo con Wanda Nara, después del delicado momento que vivió la mediática tras el escándalo por su crisis de pareja con Mauro Icardi, conflicto que también tuvo como protagonista a la China Suárez.

Luego de esta emisión también será posible ver la entrevista accediendo a la plataforma Paramount+ , donde se volcará no solo lo que se verá por la pantalla de Telefe sino también material exclusivo. La grabación de la charla se realizó principalmente en el Hotel Shangri-La de París, aunque la diva y su entrevistada pasearon por distintos rincones de la ciudad del amor.

Si bien la atención hoy se la llevarán Susana y Wanda, también genera gran expectativa la entrevista que Alejandro Fantino le realizó a la China Suárez unas semanas atrás . Este encuentro, que se podrá ver por la plataforma de Star+ y que aún no tiene fecha definida (aunque se estima que se estrene la semana próxima), también provocó muchos comentarios porque será la primera vez que la actriz rompa el silencio en pantalla, después de su descargo en las redes sociales por el Wanda Gate.

Entre las diversas actividades que grabaron Susana y Wanda para este especie de reality figura una visita a la cancha para alentar a Mauro Icardi y la aparición de las hijas de la pareja. También está previsto que el futbolista aproveche la pantalla para pedirle disculpas públicamente a su mujer por lo ocurrido con la China Suárez. Nara e Icardi se han reconciliado y por ello se espera que esta noche ambos vuelvan a mostrarse juntos y hablen de cómo volvieron a afianzar su pareja.

Susana y Wanda, por París

Susana Giménez y el equipo de producción con el que se filmó el especial que tendrá esta noche a Wanda Nara como protagonista

En estos últimos días, Wanda estuvo mostrando a través de su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a la conductora y dedicándole elogiosas palabras. “Sos y serás la número uno. Gracias por enseñarme en cada charla a ser siempre mejor persona. Sos un ejemplo de mujer, un gran ser humano”, expresó en uno de esos posteo.

Para el programa de hoy, la diva de la TV y su entrevistada pasearon en barco por el río Sena, en París

Asimismo en otra de las fotografías que publicó se las puede ver a las dos junto a Francesa e Isabella, las hijas de Wanda y Mauro, sosteniendo unas camisetas de fútbol o simplemente posando para un fotógrafo y dejando una huella de la visita de la diva a París. Pero más allá de las imágenes, lo que Wanda siempre quiso dejar en claro es que estaba muy feliz con este encuentro con la figura de Telefe y con su cercanía con ella: “¡Qué lindo tenerte acá amiga”, escribió como bienvenida a Susana.

Y a modo de adelanto de lo que se verá en pantalla hoy y en Paramount +, ayer la empresaria mostró nuevas instantáneas del backstage de las grabaciones de la entrevista y de sus recorridos por la ciudad. Así aparecen Susana y Wanda, envueltas en elegantes abrigos, caminando por las calles de París junto a parte del equipo de producción, un set de mate sobre un lujoso Lamborghini azul descapotable, un paseo en barco por el río Sena y mucha complicidad y bromas entre las divas frente y detrás de cámaras.

" A mí ella nunca me miente”

Susana Giménez entrevistará a Wanda Nara, de quien aseguró que nunca le mintió

Por su parte, semanas atrás, Susana también había hablado sobre las expectativas que tenía y que generaba su encuentro con Wanda y le había asegurado a Marley que la mediática a ella “nunca” le había mentido, así que esperaba que la charla que mantuvieran fuera muy sincera y realmente mostrara lo que había ocurrido con Icardi.

Además al hablar con la prensa, la diva había expresado: “¿Qué le voy a preguntar? Lo que todos quieren saber”. Y también había reconocido: “Soy más amiga de Wanda. Yo no le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que me los den. A todos nos ha pasado [en referencia a vivir una infidelidad]”. Asimismo había sostenido que Nara y Suárez no tenían una relación: “No creo que sean amigas, conocidas sí. Todos somos conocidos en el ambiente”.