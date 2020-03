Cuarentena: el conmovedor testimonio de la abuela de Connie Ansaldi

Connie Ansaldi compartió el duro testimonio de su abuela para generar consciencia sobre la importancia de respetar las medidas para evitar el contagio del coronavirus Crédito: Instagram

En tiempos de cuarentena , todos buscan alternativas para que las horas pasen más rápido. Muchos famosos, a su vez, deciden compartir en las redes algunas de esas actividades, para entretenerlos, pero también para generar consciencia sobre la importancia de acatar las medidas impuestas por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus .

Algunos cocinan en vivo, otros comparten los juegos que realizan con los más pequeños de la familia, y otros aprovechan para darles a sus seguidores algunos tips para que el encierro sea más llevadero. Connie Ansaldi , por ejemplo, comparte con sus seguidores algunas de las actividades que realiza sin salir de su edificio: improvisadas clases de gimnasia en los pasillos y hasta un completo tutorial de maquillaje.

La panelista también contó que dentro de su edificio "cada uno tiene un rol y es menester cumplirlo". El de una de sus vecinas, según indicó, es cocinarle. Pero más allá de los graciosos e ilustrativos clips, hubo un video compartido en su cuenta de Instagram que llamó la atención de sus seguidores y que no la tiene a Ansaldi como protagonista.

En las imágenes puede verse a la abuela de Connie, de 96 años, acercándose a la cámara, comentando sobre las posibles medidas que el Gobierno tiene previsto anunciar y que tienen como intención intensificar las estrategias para frenar los contagios.

Luego, Connie le pide que le diga a la gente que se quede en sus casas y la invita a contar su dura historia. Junto al clip en el que la mujer rememora los momentos más dramáticos de sus primeros años, Connie escribió: "Recién mi abuela (sobreviviente del Holocausto) me dijo: 'Yo estuve tres años escondida en un pozo bajo tierra para que no me maten y dos años en el guetto. Sin bañarme y casi sin comida. ¿La gente no puede aguantar dos semanas en sus casas?'".

"Hablamos mucho de lo que está pasando. Ella no tiene miedo por ella pero por nosotros sí", reveló Ansaldi. Y pidió: "Cuidemos a la abuela. La Mía. Las de todos. Los vulnerables y los sanos que quizá se verán afectados.Todo tiene solución salvo la muerte".

Por último, para reforzar su mensaje, expresó: "Esta también es una guerra y el enemigo es invisible. #YoMeQuedoEnCasa. Quedate vos también".

