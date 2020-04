Cuarentena: la emotiva carta que compartió María del Cerro a punto de dar a luz

La emotiva carta que compartió María del Cerro a punto de dar a luz en plena pandemia Crédito: Instagram

Con 39 semanas de embarazo, María del Cerro se prepara para dar a luz a su segunda hija , Cala , en plena pandemia de coronavirus . Asustada, pero al mismo tiempo feliz, la actriz compartió en sus redes sociales un mensaje que le mandó su partera en donde se habla de la sensación de traer un bebé al mundo en este momento.

"Dedicado a todas las que estén por parir en tiempos de coronavirus. Me lo mandó mi partera y me encantó", escribió Del Cerro antes de poner el texto que se titula "Parir en tiempos de pandemia".

"El mundo se detiene y tu hijo va a nacer. El mundo habla de virus, pandemia, contagio, muerte... pero tu hijo va a nacer. Y yo veo tu miedo y tu enojo.... ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando tu hijo va a nacer?. Los niños nacen en épocas de guerra, de pandemias, en medio de tornados y terremotos. La vida puede más, la vida no puede esperar. Y yo estoy ahí, de tu mano, y ambos me regalan ese instante en que todo es perfecto y nada está mal. No hay pandemia que te pueda robar ese momento, no tengas miedo, no estés enojada. En tiempos de pandemia te doy las gracias mujer por ese instante. Y a vos partera por estar donde debés, por dejar tu casa, solo para tomar esa mano y vivir ese instante".

El posteo consiguió enseguida miles de likes y comentarios alentando a la modelo. Algunos famosos, como Nicolás Vázquez y Lourdes Sánchez, también aprovecharon para mandarle buenos deseos a su colega.

María y su pareja, Meme Bouquet , ya son padres de Mila , de 4 años. "¿Esto se llamaría estar a punto caramelo?", escribió en otra publicación en donde se la puede ver en ropa interior luciendo la enorme panza. "Encuarentenados pero con la certeza de que todo va a pasar. También agradecida de tener lo que tengo, y dejando por un lado el control que me caracteriza para dejar fluir lo que tenga que ser y lo que Dios nos tenga preparado", había reflexionado hace unos días.

A través de su propia cuenta de Instagram, Bouquet también expresa cómo vive la llegada de su segunda heredera. "Con el miedo de traer a nuestra nueva hija al mundo en medio de esta pandemia estos días fueron intensos y delicados", escribió al mostrar una foto de la última ecografía que se hicieron. "Rezamos mucho porque se encuentre rápido la vacuna y no traiga más infectados. Ojalá se solucione cuanto antes y podamos seguir con nuestra vida normal", agregó.