“Cuidate”: en medio de su batalla judicial por la custodia de la hija de ambos, Jodie Turner-Smith comparó a Joshua Jackson con villanos de Disney

En medio de un conflictivo juicio por la tenencia de su hija Juno, de cinco años, la modelo británica Jodie Turner-Smith acusó a su expareja, el actor Joshua Jackson, de tener un patrón de conducta similar al de varios villanos de películas de animación que, en principio, parecen “agradables”.

Jodie Turner-Smith y Joshua Jackson en la tradicional fiesta de Vanity Fair, tras la entrega de los Oscar, en 2023 AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La estrella de Dawson’s Creek, de 46 años, y Turner-Smith se separaron en octubre de 2023, después de estar juntos desde 2018. La separación no fue en buenos términos y el último round de la batalla judicial tuvo lugar esta semana, cuando Jackson presentó una moción y solicitud de modificación de la orden de custodia de emergencia.

Según documentos judiciales dados a conocer por E! News, en la moción, presentada el 30 de mayo, Jackson afirma que Turner-Smith cambió de jardín de infantes a la hija de ambos sin su permiso y seleccionó un establecimiento que estaba fuera del área que habían acordado previamente.

Los actores en tiempos felices Grosby Group

People, por su parte, informó que en los documentos judiciales el actor asegura que Turner-Smith dijo que “no era gran cosa obligar a Juno a empezar de nuevo con una nueva escuela”. Además, indicó que su expareja le dijo a través de un mensaje de texto que su hija “no requiere una ubicación fija” para su educación y que se podrían implementar tutores y aprendizaje remoto.

Otra de las situaciones por las que Jackson se mostró preocupado es que ‘Jodie posiblemente esté intentando crear un escenario en el que Juno viaje con ella en lugar de asistir a una escuela tradicional’. Jackson también mencionó su propio pasado al haber sido educado como actor infantil por tutores en el set: “Incluso en el mejor de los casos, esa metodología no puede brindarle a un niño el mismo cuidado y enriquecimiento, las mismas relaciones con sus pares y las habilidades sociales que brinda un aula y un entorno comunitario escolar”, señaló.

Por eso, pide al tribunal que ordene que su hija permanezca en la escuela a la que asiste durante el próximo año académico. También procura el consentimiento conjunto con Turner-Smith para cualquier cambio futuro en el régimen de escolaridad.

Joshua Jackson y Jodie Turner-Smith en la ceremonia de entrega de los Critics Choice Awards de 2022 Matt Winkelmeyer - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El actor indicó que su hija ha estado “prosperando” en su escuela actual, y señaló los múltiples cambios que Juno ha enfrentado en los últimos años, entre ellos la reciente pérdida de la casa de Jackson en Topanga Canyon, que se quemó en los incendios de Los Ángeles. “Agregar un cambio de escuela innecesario no es necesario”, afirmó.

Luego de que se conociera la noticia, la actriz y modelo británica recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una publicación críptica que muestra una serie de villanos de distintas películas de animación que, en al principio de la trama, parecen bondadosos.

“¿Por qué no te cae bien esa persona? Parece tan agradable. ¿Sabes quién más parecía ser agradable?”, escribió Turner-Smith junto a la imagen. Y añadió: “Cuidate”.

El críptico mensaje que la modelo británica le dedicó a su ex

La pareja se casó en secreto en 2019, antes del nacimiento de Juno. Turner-Smith solicitó el divorcio en octubre de 2023, alegando “diferencias irreconciliables” y en la presentación dijo que su fecha de separación había sido el mes anterior.

Unos meses después, rompió el silencio sobre su divorcio y dijo que necesitaba ‘hacer un movimiento" porque “hay cicatrices visibles por haber permanecido en lugares que no son buenos”.

“Y eso no solo nos afecta a nosotros, sino a todos los que nos rodean. A veces, las cosas que realmente queremos que funcionen simplemente no funcionan. Y no pasa nada. Lo más importante es que elijas lo que sea más saludable para ti, tu familia y, sin duda, tus hijos”, indicó en aquel momento. El divorcio se resolvió recién en mayo de este año,