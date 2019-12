Daisy May Queen: su vida en la India y su "retiro" de la vida sexual

La locutora volvió a hablar de su vida en la India y sorprendió a los conductores de Hay que ver cuando se refirió a su vida sexual Crédito: Gerardo Viercovich

9 de diciembre de 2019 • 18:46

"Está bueno tener una segunda vida. Yo ya tuve una vida como locutora, con cierta fama y éxito y quería otra cosa. Necesitaba otra cosa. Había viajado varias veces a la India, como turista, y sabía que era mi lugar", dijo Daisy May Queen en Hay que ver, el ciclo de canal 9 que conducen Denis Dumas y José María Listorti.

Hace siete años que se despidió de su último programa de radio en Vale y hace siete años que se instaló en Rishikesh, "que es la puerta de entrada a los Himalayas, es la ciudad del yoga y es sagrada", detalla. "No extraño nada la radio. Pero claro que extraño a mi papá, a mis amigos. Pero a la radio no, porque siento que di todo lo que tenía para dar".

¿Por qué eligió vivir en la India?"Hacía muchos años que quería hacer una experiencia en India. Me encanta la cultura, la mitología, los dioses. Cuando era turista allí, me interesaba aprender todo, porque detrás de cada cosa rara que vez en India hay una historia".

Hoy su vida es muy diferente. "Los primeros tiempos me alquilé un departamento pero me di cuenta de que ellos prefieren compartir un cuarto en una casa familiar. Una amiga mía me contó que su papá estaba haciendo un cuarto para alquilar y ahí estoy: vivo en una habitación de una casa familiar de la India. Y estoy feliz, contenta. No es que comparto todos los días con la familia, pero sí estamos juntos en las festividades, por ejemplo. Me gusta lo que la India hace conmigo, ya no me importa si tengo un rollito, arrugas o canas. Acepto las cosas como son".

Además explicó que tiene lo que necesita. "Hay un dicho que asegura que el que tiene más de lo que necesita es un ladrón. Así que tengo lo que necesito y el resto, lo comparto".

La conductora, Denis Dumas, quiso saber si estaba en pareja y la respuesta de la locutora la sorprendió. " Me retiré de la vida sentimental y sexual porque no me tira. No me pongo hormonas ni chips sexuales ni nada y ya pasé la menopausia. No siento deseos". Pero sí le gusta recibir visitas de argentinos y contó que hace poco tiempo la visitaron Teté Coustarot y Mario Massaccesi.

A pesar de que dejó atrás su vida como locutora para recibir una nueva, Daisy sigue siendo fanática de Queen. Y como tal, criticó la película británica Bohemian Rhapsody. "Sigo siendo fanática de Queen, obvio. Me pareció mediocre la película para una persona como Freddy Mercury, que cambió el curso de la música y fue tan creativo. Entiendo que sea una biopic pero hay cosas que no mostraron y otras que mostraron mal", aseguró.