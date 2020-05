Dakota Johnson: "La pandemia es el traje a medida para la depresión"

La actriz confesó recientemente que hace años que batalla contra al depresión Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Diario El País Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de mayo de 2020 • 11:54

En los últimos tiempos, Dakota Johnson está monstrándose más sincera y abierta que nunca con sus seguidores sobre las dificultades que entraña estar sano mentalmente. Hace unos días, la actriz de Cincuenta sombras de Grey explicaba que desde los 14 años sufre depresión, y ahora plantea una cuestión sobre cómo superar el confinamiento sin caer en ella.

Johnson se encuentra promocionando la película The High Note , que coprotagoniza junto a la actriz Tracee Ellis Ross y en la que interpreta a la ayudante de una gran cantante que también quiere empezar a dar sus primeros pasos en el mundo de la música. Por ello charló con el canal de televisión Extra sobre el film -que se estrenará la próxima semana en los Estados Unidos-, pero también sobre la pandemia.

Johnson, de 30 años, se abría sobre la situación que está pasando. "Estás en casa, no tenés a tus amigos, no tenés a tu familia, no podés hacer las cosas por las que sentís que tenés algún valor. Estás en el traje a medida para la depresión... ", confesaba, sabiendo cómo afecta esa enfermedad. "Ahora mismo, hay muchísimo dolor y tristeza dando vueltas por el mundo constantemente, así que es muy complicado sentirse completamente positivo durante todo el día y cada día cuando el mundo está triste, es peligroso, da miedo y es un lugar solitario", explicaba.

Según cuenta, tomó medidas para que la tristeza y después la depresión no la invadan. "La meditación o salir a dar un paseo, portarte bien con tu cuerpo... Esas pequeñas cosas marcan completamente la diferencia", remarca. "He estado leyendo y viendo muchas películas, y también trabajando en cuestiones de producción, tratando de ser una persona productiva".

Además de la película que ahora estrena, Johnson se pondrá a las órdenes de la actriz y también directora Maggie Gyllenhaal para protagonizar la adaptación de la saga de cuatro novelas Dos amigas de Elena Ferrante , en un guion basado en la obra de la escritora italiana y adaptado también por Gyllenhaal. Ademas, en estos días Dakota Johnson debutó en la dirección poniéndose a la batuta del videoclip de la canción "Cry, Cry, Cry", de Coldplay , la banda comandada por su pareja, Chris Martin.

A mediados de mayo la edición estadounidense de la revista Marie Claire publicaba una larga entrevista con la actriz en la que hablaba acerca de la depresión que había sufrido cuando era joven. "He luchado contra la depresión desde que era muy joven, desde que tenía 15 o 14 años. Fue entonces cuando, con la ayuda de profesionales, pensé: 'Oh, esto es algo por lo que de verdad se pasa", relataba.

La ansiedad y los casting. Hace unos años, la intérprete ya había revelado que una de las cosas que más ansiedad le generaba eran las audiciones para las películas, a las que se enfrenta frecuentemente. "A veces me asusto hasta el punto en que no sé lo que estoy pensando o haciendo. Tengo un ataque de ansiedad total. Los tengo todo el tiempo de todos modos, pero en las audiciones es peor. Me aterra y me paralizo, pero las cosas a las que temo son hacia las que corro primero", reconoció la actriz en una entrevista con AnOther Magazine en 2015.

"Con el tiempo aprendí a encontrarlo hermoso porque puedo sentir el mundo a mi alrededor", continuaba. "Supongo que tengo muchas complejidades, pero no dejo que salgan de mi interior. No creo que sea un problema de nadie más", explicó Johnson a la publicación, donde también daba importancia a todo lo que puede hacer la terapia en estos casos: "Tengo que hacer mucho trabajo para eliminar algunos pensamientos y emociones y hago mucha terapia".