Dallys Ferreira dio más detalles de la mujer que la agredió en la calle: “Es muy poderosa, tiene mucho dinero”

En las últimas horas, Dallys Ferreira fue noticia por una agresión en la vía pública en Paraguay. La actriz y modelo estaba haciéndose unas fotos de su look cuando la dueña de una propiedad salió sin mediar palabra y la agredió con un palo. Tras un emotivo descargo en redes, la conductora de Matinal (un programa que se emite desde Asunción) rompió el silencio y contó todo lo sucedido con lujo de detalles.

“Esto ocurrió en la vía pública. Dallys estaba utilizando la vereda para hacerse unas fotos que le estaba haciendo su marido, Nicolás. En la camioneta estaba India, su hija, y de repente apareció esta mujer, Gladys Montania de García, una mujer muy poderosa en el Paraguay, y comenzó a agredirla de la nada. Primero con un palo y finalmente le da un golpe en la cara”, relató Carlos Monti en Nosotros a la mañana mientras pasaban imágenes del mal momento que sufrió Ferreira.

Sin embargo, minutos después el periodista puso al aire los mensajes que intercambió con la modelo y conductora, quien aún sorprendida, contó cómo se sucedieron los hechos. “Fue un momento sumamente desagradable, muy humillante. Yo estaba en la vereda haciéndome unas fotos muy simples, quería mostrar el vestido prestado por una tienda y tenía que agradecer. En un momento dado, sin mediar palabra, esta mujer sale de su mansión y va directamente sobre mi pareja, Nicolás. Agarra un palo y le empieza a pegar”, comentó angustiada en un primer audio.

“Yo le pido a Nicolás que grabe, pero no podía porque la mujer no paraba de agredirlo. En un instante se me acerca, viene hacia mí, yo agarro el teléfono y cuando pude grabé algunos instantes de la situación increíble. La mujer me insultaba, me pegaba con el palo, me marco la cara, me agarraba del pelo”, expresó con la voz entrecortada mientras aclaró que lo que más la angustió fue que su hija, India, presenció todo. “ Mi hija estaba en el vehículo enfrente mirando dibujitos. Me estaba esperando mientras me sacaba un par de fotos y presenció todo ”, agregó.

En cuanto a los motivos por los que decidió difundir el desagradable momento en las redes sociales, advirtió: “ Yo lo que quería era registrar eso porque esta mujer es muy poderosa, una mujer de mucho dinero, que se aprovecha de su posición y va a ser su palabra y sus contactos contra la mía. Quería grabar eso para que me sirva de prueba y demostrar la actitud de esa mujer”, concluyó.

“En dos oportunidades salió de su vivienda para agredirme, con total impunidad. Y jamás la agredimos, ni siquiera tuve ningún cruce, directamente salió de sus vivencias y nos agredió, me insultó. Me duele de todo corazón que mi hija estuviera presente”, escribió Ferreira en uno de los posteos.

LA NACION