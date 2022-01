Dallys Ferreira se sumó a las denuncias públicas contra Fabián Gianola: “Viví situaciones desagradables”

Fabián Gianola fue denunciado por acoso y abuso sexual con acceso carnal. La actriz Fernanda Meneses y la locutora Marcela Viviana Aguirre acudieron a la Justicia y relataron los hechos a los que fueron sometidas. Sin embargo, los rumores de situaciones incómodas que provocaba el actor son numerosos y, pese a eso, él insiste en su inocencia. Ahora, Dallys Ferreira habló del desagradable momento que atravesó en 2014.

“Viví situaciones absolutamente desagradables con él. Se portó muy mal conmigo junto a otro compañero que había hablado sobre mí. Yo atravesaba una situación muy dura por el suicidio de mi hermano”, detalló la exparticipante de Bailando por un sueño, en diálogo con A la tarde (América).

Dally Ferreira

A pesar de denunciar públicamente un episodio puntal, la actriz paraguaya aseguró que no se trató de un acoso por parte de Gianola. Sin embargo, consultada sobre el momento mencionado, recordó que ocurrió cuando formaban parte de la obra Sé infiel y no mires con quién (2014): “Hubo una situación desagradable en mi camarín y nada más. Vino, me saludó y en vez de darme un beso en el cachete, me lo dio en la boca”.

Rápidamente, la periodista Diana Deglauy la interrumpió y opinó que en la actualidad es necesario analizar ciertas situaciones que años atrás eran naturalizadas. “Quizás vos todavía lo ves como una situación desagradable pero es acoso”, enfatizó la panelista del ciclo dirigiéndose a Ferreira. Además, destacó que precisamente una de las mujeres que denunció al actor refirió a una actitud similar a la hora de saludarla.

En 2014, vivió una situación que describió como desagradable. (Foto Captura: A la tarde)

“Yo no sé decir si eso es acoso. Para mí es cuando ocurre sistemático o de alguien que tiene poder sobre mi”, definió Dallys. A su vez, reveló que al momento que recibió ese beso por parte de su compañero él notó la incomodidad y aquel episodio no volvió a repetirse.

Sin embargo, insistió que atravesó numerosas situaciones desagradables con el actor y con otro compañero, pero prefirió no dar detalles ni revelar la identidad de éste último.

Fabián Gianola niega todos los hechos (Fotos Captura @fabigianolaok)

En 2014, la actriz ya había hablado públicamente sobre este momento con el actor. En aquel entonces Gianola negó las acusaciones y amenazó con llevarla ante la Justicia. A ocho años de aquel escándalo, aquellas palabras toman una gran relevancia a pesar que la exvedette no lo defina como acoso ni se haya realizado una denuncia formal, coincide con otros relatos de conductas inapropiadas contra mujeres.

El último descargo de Fabián Gianola. (Foto Instagram @fabigianolaok)

El 19 de enero, el actor volvió a referirse en Instagram a las denuncias en su contra, como lo había realizado anteriormente a través de un video, y fue contundente. “Soy inocente de todos los cargos y me encuentro muy afectado por los ataques recibido por parte de los medios”, escribió y nombró a sus abogadas como las autorizadas para hablar en su nombre. “Gracias a todos los que me brindan su apoyo. Sigo por ustedes”, cerró.