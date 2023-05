Yanina Latorre habló sobre la crisis económica en Argentina y no se guardó nada: “Se nos ríen en la cara”

escuchar

Este martes por la noche, en LAM (América) se trató brevemente la actualidad política y económica argentina, algo que no es habitual en el programa que habla de espectáculos. Fue en el contexto de una comparación irónica que hizo la actriz y modelo Dallys Ferreira, panelista invitada, entre su país, Paraguay y la Argentina. Entonces, en plena discusión sobre la crisis que vive esta última nación, Yanina Latorre disparó sin vueltas contra el gobierno: “Se nos ríen en la cara”.

La vedette, actriz y modelo paraguaya Dallys Ferreira, que vivió muchos años en la Argentina y ahora se encuentra en su país, estuvo este martes como ‘angelita’ invitada en el programa que conduce Ángel de Brito. Cuando hablaron sobre si se quedaría en tierras argentinas, la ocasional panelista respodió: “Estoy de turista. Gano mejor en Paraguay”.

Yanina Latorre, durísima con el gobierno: "Se nos ríen en la cara"

Segundos más tarde, Ferreira ironizó, al hablar de los argentinos: “Son pobres, pero los extraño un montón”. “Qué terrible que la gente nos vea tan pobres”, intervino entonces Marixa Balli. “Es que estamos muy pobres”, terció con énfasis Latorre.

Balli retomó la palabra para decir: “Viene mucha gente uruguaya a mi local (de ropa) y me dicen: ‘Nos dan una pena ustedes, están tan mal’”.

"Son pobres, pero los extraño", dijo la actriz paraguaya Dallys Ferreria en tono de broma en LAM, y abrió una discusión sobre la crisis argentina captura américa

“Hablando en serio -intervino De Brito, dirigiéndose a Ferreira-, vos viviste acá mucho tiempo y ves como cambió todo”.

“Lo que veo mucho es en el ánimo de la gente, la gente no tiene esperanza, porque siempre había esperanza. En el 2008 había crisis y la gente hoy está desesperanzada, quiero venir a la Argentina, es un país que ha sido muy generoso, pero me dicen: ‘No vuelvas, no vuelvas’. Y hablo de gente que es empresaria o gente que le va bien”.

Entonces, tomó la palabra Estefi Berardi para hacer su aporte: “¿No vieron el video del señor que le pega la policía porque se quiere llevar los aceites del supermercado, pero había un límite? Somos Venezuela. Mirá a lo que llegamos por las botellas de aceite”.

“Pero eso es el supermercado, no el gobierno el que pone el número. No mezclemos”, intervino, a su turno, Marcela Feudale.

Marcela Feudale y Estefi Berardi se sumaron a la discusión sobre la situación económica de la Argentina captura américa

Cabe aclarar que el cupo en la compra de aceite por el que el hombre citado tuvo problemas con la policía se enmarca en el programa de Precios Justos con el que el Gobierno intenta combatir la inflación.

“Con todo el amor del mundo”, arremetió Yanina Latorre ante la afirmación de la exlocutora de ShowMatch y le preguntó: “¿Vos pensás que el gobierno está haciendo las cosas bien? Se nos están c... de risa en la cara. Es un desastre”.

“Pero vos no podés implicar al gobierno cuando te pone un límite de consumo el supermercado”, argumentó Feudale. “Te explico: por las cosas que hace el gobierno termina pasando lo que pasa en el supermercado”, replicó, didáctica, Latorre.

“No estoy defendiendo a nadie Yanina Latorre, no mezclemos”, se defendió Feudale. “No me entendiste, no hablo del supermercado”, le espetó entonces Berardi a la locutora y continuó: “Hablo de la miseria que hay que el tipo necesita ahorrarse en los aceites, porque estamos muy mal”.

A partir de un comentario de Dallys Ferreira, Ángel de Brito y las panelistas de LAM comenzaron a hablar de la realidad argentina captura américa

“Esto se arrastra hace mucho y siempre se busca un culpable: la pandemia, el FMI, la guerra”, volvió a intervenir Ferreira. “El culpable es la ineptitud del gobierno”, dijo Latorre. “Lo cierto es que la crisis que arrastramos de 2008 hasta hoy tiene un común, que es el Gobierno y las políticas que ha aplicado, las decisiones que han tomado nos traen hasta acá”, señaló la actriz paraguaya.

Entonces, por toda conclusión, Latorre aseveró: “Es el peor gobierno de la historia de nuestro país”.

LA NACION