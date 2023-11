escuchar

El jueves por la tarde, se viralizó en las redes sociales un particular video que tiene como protagonista a Luciano Castro. Se trata del incómodo momento que vivió al ser invitado al ciclo paraguayo La mañana de Unicanal, en el marco de su presentación teatral en el país vecino; sin embargo, la atención se centró en el comentario del actor al ser tocado por una de las integrantes del staff y hablar de “cosificación”. Tras la polémica desatada, Dallys Ferreira, conductora del programa, hizo su descargo.

“¡Es de verdad, señora!, ¡es de verdad!”, fue el comentario de Dora Ceria al tocar el hombro de Luciano Castro al momento que ingresó al estudio, tras ser presentado por Dallys Ferreira. De inmediato, la conductora le preguntó si estaba acostumbrado a estas reacciones. “Lamentablemente, sí (...) No, me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”, contestó. Y agregó “Si yo te digo ‘a ver si es de verdad’, vamos todos presos. Me molesta la desigualdad”.

Este fragmento de la entrevista generó gran repercusión tanto por el planteo del actor como por la posición de los periodistas del ciclo, que se habrían mostrado un poco incómodos. La propia Dallys Ferreira habló tras el escándalo y aseguró que fue una asombro para todos lo que sucedió. “Nos tomó por sorpresa la reacción que tuvo y no fue nuestra intención hacerlo sentir incómodo”, expresó en diálogo con Primicias Ya.

En la misma línea, la conductora señaló que no imaginó que el momento tomara tal repercusión ya que le entrevista fue extensa y se trataron diversos temas, incluido el planteado por Castro sobre la desigualdad. Allí, destacó que el actor dejó en claro que buscó despegarse y que lo distingan no por su físico, sino por el trabajo que hace.

Dallys habló sobre el momento que vivió con el actor argentino (Foto Instagram @dallysferreira)

“Me pareció interesante, yo no me enojé ni me molesté por lo que pasó. Él me dijo después ‘imaginate Dallys, vos, siendo conductora de un programa periodístico, vas a un programa para hablar de tu trabajo y cuando llegás empiezan hacer bromas o hacer foco sobre qué buena estas”, detalló sobre la charla que mantuvo con el argentino.

Asimismo, aclaró que su colega hizo el comentario sobre el físico de Luciano y ella se sumó ya que en su país no está mal visto opinar sobre el cuerpo del otro, como si sucede con más frecuencia en la Argentina. Y destacó que le pareció bien que sea un tema a charlar y debatir, para aprender sobre el respeto en este tipo de temas, que siempre hay mucho que aprender.

Dallys Ferrerira habló del incómodo momento con Luciano Castro (Foto Instagram @lmunicanal)

Tal como lo destacó la conductora paraguaya, pese a ese momento incómodo del inicio, la entrevista continuó sin problemas y lejos de sentir rigideces, fue una charla muy amena, en la que se trataron diversos temas y Luciano se mostró abierto hablar. “Todo quedó más que bien y él se fue contento tras la visita. Yo lo respeto mucho a Luciano, es un gran actor y mis compañeros también. Estábamos contentos de tenerlo y valoramos su visita”, cerró Ferreyra, para dejar en claro la buena relación con el argentino.