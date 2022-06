Dani La Chepi habló sobre cómo se encuentra después de su operación: “Nunca me toca nada fácil”

A mediados de junio, Daniela Viaggiamari -conocida popularmente como Dani ‘La Chepi’- se enfrentó a un duro momento personal cuando le comunicaron que debía ser operada de una mama, apenas unos meses después de ser intervenida por cólicos renales. La exparticipante de MasterChef Celebrity contó que iba a ser sometida a una nueva intervención quirúrgica a raíz de una serie de estudios que se hizo y que arrojaron “resultados sospechosos”.

En diálogo con revista Paparazzi, La Chepi contó que durante una mamografía de control le detectaron unas microcalcificaciones. Luego, su ginecóloga ordenó más estudios y fue ahí donde le detectaron una anomalía sospechosa. “No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano”, explicó la comediante.

Con un tono más serio, añadió: “Es una serie de Netflix mi vida, pero bueno, lo que cuesta más vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá [en marzo], entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”.

Dani la Chepi le puso humor a su operación instagram @danilachepi

El sábado, en diálogo con la periodista Catalina Dlugi en su ciclo radial de La Once Diez, Agarrate Catalina, La Chepi habló sobre los temores que enfrenta ahora que debe esperar dos semanas para los resultados de su intervención.

“Ahora lo peor es la espera hasta que llegue el resultado y ver qué es. Siento que nunca me toca nada fácil”, expresó la influencer, quien tras la operación se sacó unas divertidas fotografías para amortiguar este nuevo golpe. “Capaz que no está todo bien, pero yo quiero pensar así, quiero convencerme de que es así, y quiero transmitirle eso a la gente, que si pasa algo estamos acá para darle batalla todos los días, la vida es una batalla constante”, remarcó y se explayó sobre cuál es su filosofía en este momento que le toca transitar. “No quiero ponerme a llorar, hay gente que lo hace, cada uno tiene una manera de salir adelante, la mía es el humor”.

Por lo tanto, la comediante proseguirá con su gira con su espectáculo, Solo vos, que tanto la está ayudando y que tiene mucha demanda: “Los shows es lo que me dan la vida. Desde el humor y la música es de la única manera que canalizo lo que me pasa. La gente me sigue para reírse, no para deprimirse. Si quieren ponerse tristes, pueden prender la televisión”, concluyó.

El dolor por la muerte de su papá

El tierno posteo de Dani La Chepi tras la muerte de su papá instagram @danilachapi

En marzo, tras la muerte de su padre, La Chepi escribió un sentido mensaje y recibió el apoyo de todos sus fans, colegas y amigos: “Hoy 8 am, después de 9 años de sufrimiento pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias Pa por enseñarme hasta el último respiro que ‘pa’ atrá' sólo para tomar impulso. Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo”.

El emotivo mensaje de La Chepi tras la muerte de su papá

Además, Chepi manifestó: “Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y ‘Hay tres maneras de hacer las cosas, ‘la mala, la buena y la tuya, vos siempre elegí la tuya, Dani’. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo”.