Las sorprendentes confesiones sexuales de Marcela Tinayre: “Me escriben jóvenes todos los días”

En un distendido mano a mano con Georgina Barbarossa en su ciclo matutino de Telefe, A la Barbarossa, Marcela Tinayre habló con franqueza sobre cómo transita el sexo a su edad y qué es lo que más le atrae de los hombres en esta etapa de su vida.

Cuando Georgina indagó en “La teoría del sexo”, Marcela comenzó a explayarse al respecto: “Hay un montón de sexo que se puede tener sin la necesidad de penetración, hay un tipo de sexo que la gente debe descubrir, donde se puede tener 20 orgasmos, sin aparatos inclusive, hay muchas formas de sexualidad que todos debemos experimentar, recorrer y disfrutar”, manifestó la conductora de Las rubias (Net TV).

Marcela Tinayre contó que le escriben muchos chicos jóvenes Gentileza Marcela Tinayre

“Es mucho más amoroso eso, ya se terminó el sexo de voy a tu casa, pum, y listo, ya no va eso, se terminó”, añadió Marcela y aludió a su experiencia personal: “A mí se me ha despertado un erotismo total, desde las palabras, las actitudes, desde la historias de mi vida y la experiencia, creo que lo que hay que destacar en las mujeres grandes son las experiencias de vida, a mi me escriben chicos jóvenes todos los días, no te puedo decir la cantidad ni las cosas que me dicen”, reveló Tinayre.

Sin embargo, contó que no le gusta vincularse ni por chat ni por aplicaciones ni que tampoco responde a esos jóvenes que le escriben. “Yo rescato las historias de vida y la experiencia, tengo una enorme vida social, salgo a comer con amgios de 52, está bueno, me divierto y la paso bien”, contó la conductora, sin entrar en detalles.

Una charla muy sincera y emotiva

Marcela Tinayre reveló la emotiva carta que le dejó Marcos Gastaldi antes de morir

En otro tramo de la entrevista con Georgina, uno de tinte emotivo, Marcela recordó a su exmarido Marcos Gastaldi, quien falleció en 2020. La hija de Mirtha Legrand se emocionó hasta las lágrimas al relatar cómo fueron sus últimos momentos con el padre de su hijo Rocco y habló de la carta que le dejó antes de morir.

“Tengo una excelente relación con todos los hijos. Fueron 21 años que estuvimos juntos”, remarcó Marcela, quien compartió que ese día estaba en la casa de Valeria Gastaldi con sus nietos para comer un asado y recibió un llamado respecto a la salud de Marcos. “Llamo a la asistente y escucho la respiración rara. Dejé todo y me fui rajando adonde estaba”, recordó.

Marcos Gastaldi y Marcela Tinayre, durante uno de los tantos eventos sociales que compartieron HOLA

Al llegar, se encontró con dos ambulancias. “Sentí que él estaba ahogado, entonces lo abrazo, me tiro encima. Y él me decía algo que yo no le entendía. Yo iba caminando de la mano con él al lado de la ambulancia y lo tapaba porque estaba fresco. “Él iba con los ojos cerrados (...) y cuando va a subir a la ambulancia, Marcos abrió los ojos, me miró y miró al cielo”.

Gastaldi falleció el domingo 19 de julio de 2020 y Marcela no pudo despedirlo por los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. Muy emocionada, le contó a Georgina el descubrimiento que hizo tras la partida del padre de su hijo. “A la semana encuentro una tarjeta en casa que dice ‘amor mío, antes de morir te voy a mirar y voy a mirar al cielo’. Todo estaba escrito”, sostuvo.

Minutos más tarde, Tinayre contó que una semana después de ese momento recibió una llamada del sanatorio para avisarle que su expareja había fallecido y que toda la familia siempre se mantuvo muy unida. “Fue muy emocionante lo que pasó con Rocco y lo que hizo Nacho fue muy conmovedor, le escribió a Marcos: ‘Andá tranquilo que yo te lo cuido’”, indicó, en relación al posteo de Instagram del productor que movilizó a todos sus seres queridos.