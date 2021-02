Daniel Casalnovo, tras superar el Covid-19: “Mis hijos nunca me llamaron”

“Estoy agitado porque es una de las secuelas que te quedan por el Covid, por la neumonía. Tres veces por semana viene una kinesióloga a casa y me hace hacer (ejercicios de) respiración. Tengo que ejercitarme”, dijo Daniel Casalnovo en Intrusos, con visibles dificultades para hablar.

El diseñador estuvo internado, en grave estado, por Covid-19 y después de días muy angustiantes le dieron el alta. “Volví a vivir”, dijo muy emocionado. Además contó que su mamá está internada en terapia intensiva, en el Hospital Español. “Todos los días me pasan el parte, está con respirador, con neumonía. Sé que está bien atendida, pero hace 30 días que no la veo”.

Casalnovo dio detalles de cómo se sintió transitando el coronavirus. “Hoy es el primer día que puedo salir a la calle; estuve 20 días internado. La pasé mal, sufrí un montón, especialmente cuando me llevaron desde la Suizo a Los Arcos, con oxígeno”.

Además se mostró muy dolorido porque en todo este tiempo ninguno de sus cuatro hijos, con quienes no se habla desde hace dos años, se acercó. “Tengo cuatro hijos y cuatro nietos de los cuales conozco a tres. Nunca me llamaron, pero sí le preguntaron a un familiar para saber cómo estábamos mi mamá y yo. Esta enfermedad me cambió la vida. Me levanté con otra mentalidad y se terminó. La vida continúa y hay que seguir adelante. Mis hijos no me hablan, pero yo los perdono igual y les pido disculpas si hice algo mal. Hace dos años que no me hablan. Antes me hablaban un poco si un poco no. Le escribí a una de mis hijas pero no me contestó. Ojala vengan a verme pero ya no puedo más. No sé qué hice para que me den la espalda pero no quiero hablar de ellos porque no quiero que se sientan mal”, contó muy conmovido.

Y reveló que estando internado, se sintió morir. “No podía respirar, sentí que me moría. Después de once días internado, necesitaba bañarme así que lo pedí, me pusieron un banquito porque no podía estar parado y oxígeno. Pero me entró agua en la nariz, no me llegaba el oxígeno y me ahogué. La pasé terrible, me salían llagas en la boca, se me secaba la boca, me salió un lunar en la nariz, se me doblaban las piernas”.

