Daniel Day-Lewis habló del “vacío” que lo llevó a retirarse durante 8 años y reveló qué lo motivó a regresar
El protagonista de celebrados films como En el nombre del padre o El hilo fantasma vuelve al ruedo en Amemone, una película que ideó junto a su hijo Ronan
- 5 minutos de lectura'
En junio de 2017, Daniel Day-Lewis anunció que se retiraba de la actuación. Lo hizo a través de un comunicado firmado por su portavoz: “Dejará de trabajar como actor. Está inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y al público a lo largo de estos años. Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán más comentarios al respecto”.
En rigor, esa no fue la primera vez que el protagonista de Mi pie izquierdo y En el nombre del padre se alejaba de los sets. En 1997, se despidió de la actuación para convertirse en zapatero en Italia, pero regresó en 2002 para interpretar a Bill el Carnicero en Pandillas de New York, de Martin Scorsese.
Sin embargo, esta vez parecía definitiva. Day-Lewis nunca había entrado en el molde de estrella: no gozaba de las mieles del éxito, detestaba las entrevistas y no tenía ninguna intención de que su vida privada dejara de ser privada. Pero a un año de anunciar su retiro, comenzó a pergeñar uno de los proyectos más personales de su carrera. Un proyecto que terminó marcando su regreso al cine.
Anemone, que está por estrenarse en el Festival de Cine de Nueva York, es un film que coescribió junto a su hijo Ronan, basándose en una idea original que concibieron juntos. “Creo que fue justo antes del Covid cuando empezamos a hablar de hacerlo; pero aún no sabíamos qué iba a pasar”, contó Day-Lewis a la revista Rolling Stone. Y explicó: “Sentía cierta tristeza residual porque sabía que Ronan iba a seguir haciendo películas y yo me alejaba de eso. Pensé: ¿no sería maravilloso si pudiéramos hacer algo juntos y encontrar la manera de contenerlo, para que no tuviera que ser necesariamente algo que requiriera toda la parafernalia de una gran producción? Así que empezamos con la idea de estos dos tipos en un cobertizo, básicamente".
“Había estado pensando durante años en querer escribir algo sobre hermanos. Y cuando hablamos de hacer algo juntos, resultó que mi padre había estado fascinado también con esta idea. Y esa fue la chispa. La idea de este hombre que vive en completo aislamiento surgió rápidamente, y luego los detalles de su entorno, su historia y cómo era su vida comenzaron a aclararse confusamente”, contó Ronan, en la misma entrevista.
Durante la pandemia, padre e hijo trabajaron sobre el guion y sin darse cuenta, llegaron a tener unas cien páginas. En ese momento, se dieron cuenta de que debían tomar una decisión: dar por terminado el proyecto, o convertirlo, realmente, en una película. Daniel Day-Lewis admitió que tenía ciertas reservas sobre protagonizar Anemone o simplemente cederle ese lugar a otro actor. Pero Ronan “dejó muy claro” que solo seguiría adelante si contaba con su presencia frente a cámaras.
“Sentía simplemente un miedo leve, una ansiedad por volver al negocio del cine”, rememoró el actor. Y explicó qué fue lo que, en su momento, lo llevó a anunciar su retiro: “Siempre amé el trabajo. Nunca, jamás, dejé de amarlo. Pero había aspectos de mi estilo de vida que lo acompañaban con los que nunca había llegado a sentirme cómodo, desde el día que empecé hasta hoy. Hay algo en ese proceso que me dejó sintiéndome vacío al final. Es decir, lo conocía bien. Entendía que todo era parte del proceso y que eventualmente habría una regeneración. Y fue solo en la última experiencia [haciendo El Hilo Fantasma] que comencé a sentir con fuerza que tal vez ya no habría esa regeneración. Que probablemente debería alejarme de él, porque no tenía nada más que ofrecer”.
“Mira, soy una persona muy orgullosa, y no en el buen sentido. Tengo mucho orgullo, y pensé: ‘Si pongo punto final a esto, seré demasiado orgulloso para echarme atrás. Porque sé que llegará un día en que volveré a sentir la tentación. Pero si he dicho que no voy a hacer esto, no lo haré’. ¡Esto demuestra que no soy tan orgulloso como me gusta creer! No sé si todo esto tenga sentido, pero creo que es importante reiterar que el amor por el trabajo en sí nunca ha disminuido para mí“, reconoció.
Sin embargo, analizando a la distancia aquel anunció, señaló: “Ahora que lo pienso, habría hecho bien en callarme la boca. El anuncio parece un galimatías grandilocuente. Nunca tuve intención de retirarme, la verdad. Simplemente, dejé de hacer ese tipo de trabajo en particular para poder dedicarme a otro. Al parecer, me han acusado de retirame dos veces. ¡Nunca tuve intención de retirarme de nada! Solo quería trabajar en otra cosa durante un tiempo".
El film, que toma su título del nombre de una delicada flor cuyos pétalos se cierran cuando se acerca una tormenta, cuenta la historia de un exsoldado británico llamado Ray (Day-Lewis), que vive en los remotos bosques del norte de Inglaterra. Su hermano, Jem (Sean Bean), llega de imprevisto a verlo para contarle que su hijo adolescente, Brian (Samuel Bottomley), está a punto de seguir el mismo camino autodestructivo que su padre. Tanto el tío del niño como su madre, Nessa (Samantha Morton), quieren salvarlo antes de que sea demasiado tarde. Y, para lograrlo, Ray tendrá que enfrentarse a su propio pasado.
Otras noticias de Cine
- 1
Charlie Sheen, el “veterano de lo indecible”, está finalmente dispuesto a contarlo todo: “No son cosas agradables”
- 2
Mario Casas: su romance más mediático, la mujer con la que convivió, los celos y el amor que más lo marcó
- 3
Marcelo Tinelli desembarca en el streaming: el nombre de su programa, la fecha de estreno y las figuras que lo acompañarán
- 4
Enfrentamiento e insultos. Adrián Suar y Mario Pergolini recordaron la feroz pelea que tuvieron por CQC: “Muy pocas veces me han puteado en mi casa”