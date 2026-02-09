Daniela Cardone habló del doloroso momento en que perdió la custodia de su hija, Brenda Gandini: “Son golpes”

Cuando Brenda Gandini era tan solo una niña, la justicia determinó que debía radicarse en el sur junto a su papá, quitándole la custodia a su madre, Daniela Cardone. Hoy, muchos años después, la exmodelo recuerda este duro momento que debió atravesar.

“Son golpes. Yo creo que la vida se trata de eso: no sabés lo que te va a pasar, es todos los días algo diferente. Decís ‘estoy bárbara’ y de golpe una sorpresa y después otra”, le contó a Ángel de Brito durante una entrevista en Bondi Live. “Yo creo que hay que seguir caminando con el mejor ánimo y el aprendizaje que te toca. Primero como que el shock y las angustias te bajan, pero después decís ‘bueno...’. Yo soy de hablar mucho”.

El periodista también quiso saber qué enseñanza le dejó el hecho de no poder criar a su hija en el día a día. “Yo viajaba todo el tiempo porque era azafata. No podía vivir con ella porque cuando tenía que autorizar un viaje, tenía que ir al juez y hacer todo el trámite, asegurarle que no la iba a secuestrar, porque parecía que iba a secuestrar a mi propia hija. Yo vivía en Buenos Aires”, recordó.

“Todo eso fue por la relación tóxica con el padre (Carlos Gandini)“, quiso aclarar el conductor, remarcando la causa de la disputa. “Tuvimos una fea, viste que las separaciones...”, dijo pensando en cómo seguir. “Yo con Rolando, mi segundo marido, me llevo muy bien, somos como hermanos. Uno aprende de las puteadas que se da y de todo. Es así: es increíble, uno está enamorado un día y al otro lo querés matar. Hay cosas que uno idealiza también”.

Daniela Cardone y Brenda Gandini vivieron separadas durante cinco años, después de que el padre de la actriz ganara su tenencia en la Justicia Foto: Redes Sociales

Esta no es la primera vez que Cardone hace referencia a esta difícil etapa de su vida. "La tenencia de un hijo yo creo que a ninguna madre se la pueden sacar y, sin embargo, la Justicia va más para el que tiene plata y ese tipo de cosas”, había contado en LAM hace un año. “Yo creo que hubo plata, te lo digo así. Estoy segura de que los compraron porque en ese momento eran tres jueces”.

“Ella se crio en el sur, en Cipolletti y yo tenía que ir a verla. Después, ella empezó a venir solita y creo que me he gastado más plata en los permisos que en viajes sola. Hasta que en un momento mi mamá me dijo: ‘Basta. Ella ya va a ser grande y va a decidir con quién vivir. Y tu ex va a tener que esperar’. Porque ella me veía que yo iba y venía como una loca para verla”, recordó Cardone, sobre las palabras de consuelo que le daba su mamá en aquel momento.

A los 18 años, por decisión propia, Brenda decidió irse a vivir con su madre a Buenos Aires y volvió a recomponer su relación, algo que se había desgastado por el poco tiempo que compartían juntas. “Esto ya pasó hace muchos años y lo pude ir superando con el tiempo, pero la Justicia no colabora con este tipo de cosas y las madres tienen que estar con sus hijos. ¡No pueden sacarle los hijos!“, expresó Cardone.

Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Daniela Cardone y Junior Pisanú

Además de Brenda, la actriz tiene otro hijo, Rolando Pisanu, conocido como Junior, que tiene 29 años y también es actor, aunque a diferencia de su hermana que eligió mayormente la televisión, él optó por el teatro under.

Hoy la estrella le dedica todo su amor a sus hijos y a sus nietos, ya que hace mucho tiempo que no hay un hombre en su vida. “Ya hace seis años que no tengo nada con nadie. Creo que me adapté a estar sola. Siempre he estado mucho para el otro, muy pendiente. Me han vuelto loca con celos, inseguridades. Me gusta uno, por supuesto. Muero cada vez que lo veo pero no es de acá, es de afuera. El otro día soñé que me venía a buscar", dijo en una entrevista con LA NACION hace un tiempo, confesando que tiene un amor platónico con Elon Musk.