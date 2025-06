Su mamá, su abuela y su hermana son famosas, pero siguió su propio camino y pocos lo relacionan con su familia

Rolando Pisanu, más conocido artísticamente como Junior Pisanu, es el hijo de Daniela Cardone, hermano de Brenda Gandini y cuñado de Gonzalo Heredia. Al revisar esas credenciales, su nombre queda vinculado netamente a lo artístico.

De profesión actor, Pisanu prefirió mantenerse al tanto del mundo del espectáculo y construyó su propio camino, de manera alternativa, en el plano under de los escenarios. A sus 29 años, con toda una carrera por delante, entendió que la fama no es el camino a seguir, a pesar de que los lazos familiares podrían facilitarle una entrada que otros no tienen.

Junior Pisanu junto a Daniela Cardone y Brenda Gandini

Como las curiosidades están a la orden del día para el joven actor, su nombre, Rolando, al igual que el de su padre, quien es cirujano, no era el plan inicial de sus padres.

Ante la negativa del Registro Nacional de las Personas de poder bautizarlo como “Junior” se decidió nombrarlo Rolando. “En la facultad me dicen Rolando porque así figuro en la lista que les llega a los profesores, pero, a mis compañeros, les aclaro que soy Junior”, indicó el protagonista de esta historia, en una entrevista a LA NACION.

Junior Pisanu y Brenda Gandini

En su cuenta de Instagram, Junior Pisanu tiene 16 mil seguidores y el tilde de verificado de la red social. Al ahondar en su biografía, se autodenomina actor e incluyó algunos proyectos que lo formaron profesionalmente: la película La herida dirigida por Diego Gottheil; Monte Chingolo, una obra de teatro en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas; La Patria al hombro, una obra teatral que incluyó una gira por Mar del Plata e Incidente en Vichy, la cual se estrenó en junio de este año, en un formato teatro documental, en el Espacio Callejón.

Otros proyectos que marcaron a Pisanu, en un contexto diferente y más abierto al público fueron la novela 100 días para enamorarse (2018) que tuvo un gran éxito en Telefe con un elenco conformado por Nancy Duplaá, Carla Peterson, entre otros y Divina, está en tu corazón, una tira juvenil junto a Laura Esquivel.

Junior Pisanu en la película La herida (2024) Gentileza: Ana Sol Balbi

Ganador de la terna Revelación masculina en los Premios Ace en el año 2019, Pisanu construyó un camino propio, sin ningún aventón por parte de sus familiares, a la hora de conseguir un trabajo o un papel en una obra.

Con una infancia plena, sin ningún tipo de ataduras ni mandatos a cumplir por parte de sus progenitores, Junior Pisanu explicó cómo fue rodearse, en cierto punto, con los entornos de su mamá, Daniela Cardone, en su época de esplendor como modelo.

Junior Pisanu y su círculo familiar compuesto por Daniela Cardone, Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

“Viví cosas que me hicieron entender que no era por ahí el rumbo. No es que las haya vivido en carne propia, pero sí vi oscuridad en otras personas. Drogas, noche, joda... lo vi pasar y jamás entré en eso. Tuve suerte porque todo eso te puede tironear y arrastrar, pero fui para otro lado”, indicó Pisanu a LA NACION.

Lejos de las cámaras de televisión, de los programas de espectáculos y otro tipo de eventos que le podrían dar un extra a su fama, Rolando Pisanu pisa fuerte en los escenarios alejados de la calle Corrientes.