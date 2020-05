A través de un video, el mayor de los hijos de la modelo y el productor contó el infierno que vivió de niño por ser diferente al resto de los chicos Crédito: Instagram

Dante Ortega habló sobre sus gustos y las imposiciones que le trajo su género. El hijo de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega grabó un video que compartió en su cuenta de instagram, en donde contó cómo fue su niñez y su adolescencia y celebró los cambios que se están dando: ya no más autitos para hombres y barbies para mujeres.

"Mi hermana siempre odió las Barbies y mi abuela la llevaba obligada a la casa de las Barbies. A mi me encantaban, pero nunca me llevaban. Yo iba con mi primo a los autitos y no quería estar ahí, quería estar en la casa de Barbie", reveló el chico de 19 años, que comparte sus videos musicales con sus más de 60 mil seguidores.

Además remarcó que la experimentación no debería ser determinante a la hora de definir la orientación sexual de las personas. "Podés estar con un flaco y no ser gay o bisexual. Experimentar es parte del aprendizaje de cada uno. Hay mucha determinación en lo que es ser mujer, ser hombre, hetero, gay o bisexual. Vayamos borrando toda esa cosa", lanzó provocativo el hijo mayor de Ortega y Valdes.

Y sumó: "Yo de pendejo era muy suelto. Me encantaba pegar figuritas de High School Musical, cantar las canciones de Troy y Sharpey. Era fanático, la pasaba bomba, pero cuando iba al colegio, era un infierno porque las dos cosas que tenía para hacer eran fútbol o jugar con robots. Y yo decía: `Bueno, me queda jugar con las pibas, me apunto, ya está´. Empoderado. Las dos cosas que tenía para hacer en el colegio era jugar al fútbol o jugar con los juguetitos típicos de hombre, los Transformers, todo para tirar tiros, un embole. Yo no quería hacer ninguna de las dos y me iba con las pibas y la pasaba bomba. Yo decía: ´¿Cómo se divierten estos flacos?´".

Tanto su madre como su padre están orgullosos de la sangre de artista que corre por las venas de Dante. Hace poco, la actual pareja de Marcelo Tinelli compartió la canción que le dedicó el mayor de su prole. Por su parte, el dueño de Underground festejó el cover de J Balvin que subió días atrás su hijo.