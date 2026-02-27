Encontró a su novio con su mejor amiga y el video del momento se volvió viral

Las infidelidades pueden volverse un verdadero escándalo, pero cuando la traición viene del propio círculo íntimo, el golpe duele el doble y el alcance del conflicto se intensifica. Eso fue exactamente lo que le pasó a una joven que descubrió a su novio junto a su mejor amiga en una plaza pública y decidió enfrentarlos. El momento quedó grabado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio ocurrió en la provincia de Formosa y generó un fuerte debate. La protagonista no solo encontró a su pareja en plena actitud comprometedora con su mejor amiga, sino que los encaró frente a frente y dejó en claro su desilusión y enojo. Lo que comenzó como un reclamo terminó en gritos, forcejeos y hasta en un vestido roto.

La mejor amiga sentada encima del novio de frente al rio (Foto: captura de pantalla)

El momento en que los descubrió

La propia joven registró la escena con su celular. En el clip se ve a su novio sentado en un banco de la costanera con la mejor amiga de la joven sobre sus piernas, en una postura que no dejaba lugar a dudas. Sin que ellos lo notaran, la usuaria que compartió el video se acercó por detrás para sorprenderlos.

Cuando la amiga se dio cuenta quién era, se levantó de inmediato como si nada hubiera pasado; pero ya era tarde. La novia los enfrentó enojada y lanzó una frase que marcó el tono de la traición: “Me decepcionaste, hasta ayer te defendía. Yo te quería, Lorena“.

El reclamo no quedó ahí. Le reprochó que la traicionara después de tanta confianza y le gritó que debía irse de la casa de su mamá. Según dijo en el mismo enfrentamiento, ella ya sospechaba desde hacía un día, pero necesitaba verlo con sus propios ojos para confirmarlo.

De los gritos a los golpes

La tensión subió de nivel en cuestión de segundos. Lo que empezó como una discusión verbal terminó en agresión física. La joven tomó del cuello a su amiga y la sacudió con fuerza. En el forcejeo, el vestido que llevaba puesto se rompió y dejó al descubierto su ropa interior.

La mejor amiga terminó con el vestido todo roto (Foto: captura de pantalla)

Mientras tanto, el novio intentó mediar y decir algo, pero ella no quiso escuchar explicaciones. Aprovechó el momento para descargar toda la bronca acumulada y dejar en claro que la traición no tenía vuelta atrás. La escena quedó completamente expuesta ante quienes estaban cerca y, poco después, ante miles de usuarios en redes sociales.

El novio intentó tranquilizar la situación sin éxito (Foto: captura de pantalla)

La polémica que explotó en redes

El video se viralizó y generó un fuerte debate. Algunos usuarios apuntaron contra la amiga y la señalaron como la principal traidora por haber roto la lealtad de la amistad. Otros, en cambio, sostuvieron que el mayor responsable era el novio, ya que él era quien tenía el compromiso.

“¿Por qué no confrontó al supuesto novio?”, escribió un usuario. “Que se la agarre con él”, comentó otro. También hubo quienes defendieron la reacción de la joven y aseguraron que la traición de una mejor amiga duele más que la de una pareja. Entre los mensajes aparecieron frases como: “Tantos novios en el mundo y se agarran al de su mejor amiga” y “La amistad valía más que esa relación”.